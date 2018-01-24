〈廣達旺年會〉總獎金逾4000萬元 林百里：30年來擁有3個「一哥」頭銜 成就非凡

筆電代工龍頭廣達 (2382-TW) 今 (24) 日舉行 2018 旺年會，尾牙總獎金高達 4000 萬元；董事長林百里致詞表示，感覺不久前才過了 20 周年，一轉眼又到 30 周年，過去 10 年有很多事情發生，而廣達仍然是筆電一哥，30 年來沒有動搖過，在過去 10 年又加入「雲端一哥」、「穿戴式一哥」2 個一哥頭銜，未來還要邁向更多新領域，將繼續努力研發創新。

廣達今日在南港展覽館舉辦年度尾牙「2018 廣達旺年會」，席開 540 桌，最大獎 30 萬元，其他大獎也有 20 萬元與 15 萬元，且人人有獎、安慰獎 5000 元，尾牙發出獎金總額高達 4000 萬元。尾牙主持人為黃子佼與 LULU，表演藝人包括歌手家家、徐佳瑩、小宇，以及由蕭敬騰帶領的獅子合唱團。

林百里一上台致詞，就先感謝同仁們過去一年來的辛勞，並說轉眼又過了 10 年，今年是廣達 30 周年，這 10 年來有許多事情發生，許多同仁歷經結婚、生子等人生重要階段，非常高興大家能在廣達這個大家庭裡一起成長。

林百里指出，過去 10 年廣達有很大的成就，且仍然穩坐筆電一哥，過去 30 年來從未動搖過，而近 10 年來，廣達多了 2 個「一哥」頭銜，成為「雲端一哥」與「穿戴式一哥」，30 年來擁有 3 個「一哥」頭銜，可說是成就非凡。

林百里說，廣達未來還要邁向更多新領域，將繼續努力研發創新，未來日子將更光明遠大，也會有更多挑戰在我們面前，盼同仁能一起打拚，也謝謝大家過去 30 年來的努力。