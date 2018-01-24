台股資金動能無虞 M1B、M2連7月「黃金交叉」

台灣央行今 (24) 日公布去 (2017) 年 12 月貨幣總計數， M1B 和 M2 年增率分別下降至 4.03%、3.60%，但 M1B 高於 M2 的「黃金交叉」線型已連續 7 個月續航，顯示國內資金動能無虞。

M1B、M2 走勢圖。(圖：台灣央行提供)

央行說明，去年 12 月 M1B 和 M2 年增率下滑，主要是因銀行放款與投資成長減緩，加上外資轉呈淨匯出的影響。

而全年來看， M1B、M2 平均年增率分別為 4.65%、3.75%，落在央行設定的 2.5% 至 6.5% 目標區。

代表散戶指標的證券劃撥存款餘額 12 月續減 624 億元至 1 兆 6714 億元，創 5 個月來低點，顯示 12 月台股大幅回檔也使散戶跟進減碼。

另外，央行指出，去年 12 月底全體貨幣機構放款和投資月增率 (以成本計價) 為 - 0.02%，較 11 月底低；年增率也由 11 月底 5.24% 下降為 4.80%，央行解釋，主要是因銀行對政府債權轉呈衰退，加上對民間部門債權成長減緩所致。

若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列催收款、轉銷呆帳金額以及直接金融，則全體非金融部門取得資金總額年增率為 3.67%，低於上月底 3.99%。