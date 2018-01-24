Gogoro朝海外進軍賣車 首站可能鎖定東南亞城市

台灣電動機車製造商 Gogoro Inc. 準備進軍海外，第一站可能瞄準東南亞。Gogoro 先前已經獲得美國前副總統高爾 (Al Gore) 的投資公司支持，預計已經讓公司估值增加到 8 億美元左右。

據《彭博》報導，Gogoro 創辦人兼執行長陸學森周二受訪時表示，公司正準備開始在台灣以外的市場銷售電動車，首站可能選擇東南亞城市，馬尼拉是考量之一。

陸學森說，實際上有很多城市可供選擇，目前正在最後確定那個城市最為合適。

東南亞國家由於交通民情與台灣相近，許多民眾均以兩輪機車代步，也帶來空氣污染，成為 Gogoro 拓展的理想目標。

Gogoro 之前獲得大量金援，也加大了進軍海外的壓力，公司已從高爾以永續能源發展為主的 Generation Investment Management LLP、新加坡的淡馬錫控股、日本的住友商事，以及法國公用事業公司 Engie SA，共募資 3 億美元。據知情人士透露，這筆投資讓 Gogoro 的估值增加到 8 億美元左右。

陸學森表示，全球每年約賣出 5000 萬輛兩輪機車，很多人都需要換成電動機車。

Gogoro 自 2015 年開始在台灣販售，在巴黎和柏林則提供租借，此外，他們還計畫今年第 1 季在日本沖繩縣石垣島推出租借服務。

近來，他們在台灣本土市場面臨的競爭，預計也會加大。先前 Gogoro 原有意將自身的電池系統，發展成為國家標準，但包括總部在高雄的光陽公司在內，並未接受這套標準，而提出了自己的競爭系統。

Gogoro 目前在台灣已經建立約 500 個電池交換站，預計今年再增 500 個交換站，來服務約 5 萬名使用。

