居高思危氣氛濃 台股期現貨早盤大跌百點

台股加權指數昨 (23) 日震盪走高，終場上漲 21 點，以 11253 點作收，成交量 1575 億元，分析師指出，外資昨日已見期貨多單減碼、加碼選擇權空單，居高思危氣氛濃厚，早盤加權指數越走越低，開盤不到一小時已大跌逾 110 點，台指期也跌了近百點，高檔賣壓正在湧現。

近期台股行情創 28 年新高，主要是因台積電連續跳空上攻 6 天收紅，法人指出，儘管新台幣盤中繼續走升，指數仍有望在農曆年前繼續驚驚漲，不過個股操作難度相當高。

三大法人昨日合計買超 52.45 億元，其中外資買超 51.44 億元、投信賣超 2.84 億元、自營買超 3.66 億元。

可留意的是，外資近 7 個交易日來日買超累計達 431.3 億元，惟期貨淨多單持續減碼，高檔回檔情緒持續升溫，盤面族群輪動迅速。

根據金管會最新資料，1 月以來至 22 日止，外資已淨匯入 32.82 億美元，將近新台幣千億元，是近 10 個月來單月最高淨匯入金額。金管會副主委鄭貞茂昨日表示，外資持續匯入代表對台股有一定的信心，金管會也會密切關注外資動向。

法人指出，在央行開始出手止升新台幣之際，台股已出現洗盤震盪走勢，類股輪動快速，且下跌家數多於上漲加數，建議避開高基期股。

另一方面，外資和自營商選擇權偏空布局，且外資期貨多單連續減少，若期貨籌碼遲遲沒有跟上，須注意短線回測支撐。