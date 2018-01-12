〈3D感測台廠布局〉晶電全新來勢洶洶 穩懋市佔率拉警報

外資券商發表最新報告指出，VCSEL 晶圓需求將有強勁成長，具有 MOCVD 的廠商也積極布局，包括晶電 (2448-TW) 及全新 (2455-TW) 都來勢洶洶，反倒是去年一馬當先的穩懋 (3105-TW) 將面臨考驗，市佔率恐從 85% 降到 45%。

外資券商預估，晶電的 6 吋晶圓產能將在今年第 2 季開始生產蘋果 iPhone 所使用的 VCSEL，至於 Android 的 VCSEL 產品，預估在今年下半年也會陸續出貨，而 VCSEL 佔晶電的營收比重，2018 年預估為 3%，2019 年則上看 11%。

全新在 VCSEL 起步相對較晚，公司表示，目前正急起直追，已與客戶有多種合作開發再進行中，希望今年能量產。

至於穩懋則是最早切入 VCSEL 的功率放大器廠，2017 年營收達 170.57 億元，年增率 25.3%。不過法人認為，穩懋在蘋果 VCSEL 面臨強力競爭，預估 iPhone VCSEL 市占率將從 2017 年的 85% 降到 2019 年的 45%，另外 Android 競爭更激烈，也恐將限制穩懋的成長空間，因此將目標價從 270 元調降到 205 元。