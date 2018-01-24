〈iX銷量再遭看衰〉銷量雜音不斷 外資跟進下調大立光Q1營收預估

台股股王大立光 (3008-TW) 目前股價徘徊在 1 年來低檔區，外資陸續預估蘋果 iPhone X 銷售已提前達到高峰，今日摩根大通率先調降大立光首季預測，而此舉也呼應大立光日前法說看法，前 2 月營收不排除較去年同期衰退，整體營運動仍處於修正期。

投顧業者先前已下修大立光首季業績預估，預估大立光今年第 1 季營收將自 145.8 億元下修至 115.7 億元，季減 28.1%，年增 7%，下修後首季每股純益也由 61 元下修至 48.5 元。在目前市場對蘋果 iPhone X 銷量一再看衰，第 1 季淡季業績恐會再度面臨下修壓力。

大立光今日盤中股價承受龐大，並爆出逾 1000 張大量跌破 3800 元大關，跌幅逾 4%。

蘋果光學元件主要供應商大立光業績在去年 11 月以 56.16 億元見到全年最高，隨後 12 月開始下滑，降到 48.78 億元，月減幅達到 13.14%，年減 10.43%。

大立光執行長林恩平日前在法說會中也透露，今年 1 月大立光營收將較去年 12 月下滑， 2 月還會比 1 月下滑，今年前 2 月業績不排除比去年同期的 72.24 億元衰退，也讓市場擔憂。

黃漢成指出，目前各投資機構不斷下修 iPhone X 銷售量，及對零組件供應商的影響，對零組件供應商股價影響已到最末端，至於大立光的首季業績，應在 1 月的營收出爐後，會有較明確的評估基礎出現。

大立光去年第 4 季毛利率 71.69% 創新高，全年稅後純益為 259.77 億元，每股純益 193.66 元的獲利佳績，黃漢成指出，大立光第 4 季毛利率的攀高代表良率高速攀升，但是大立光所提出今年 1 月營收會較去年 12 月下滑， 2 月還會比 1 月下滑，今年前 2 月業績不排除比去年同期的 72.24 億元衰退，讓市場擔憂。

黃漢成指出，法人主要擔憂大立光今年前 2 月恐較去年同期下滑，恐無法複製去年同期營收年成長 37.2% 的業績上升動能，今年首季單季業績偏弱走勢，恐再引發市場籌碼鬆動。