全球創新大排名：美國跌出前十 韓國五連冠

摘要：彭博社 2018 全球創新指數排行榜顯示，韓國連續五年蟬聯第一，七個分項中有六個都排名前五。高等教育排名的下滑使美國六年來首次跌出前十。勞動力人口中理工科畢業生的高比例則幫助中國總排名上升至第 19 名。

彭博社公布的 2018 全球創新指數排行榜中，韓國連續五年蟬聯第一，美國六年來首次跌出前十。

七大分項中，韓國在六項都名列前茅。

除了專利分項排名第一之外，韓國在研發費用、製造業增加值兩項均排名第二，高等教育名列第三，高科技企業密度和研發人員聚集度排名第四。只有生產率分項表現欠佳，排在第 21 名。

BigThink 網站認為，韓國能夠連續五年保持第一，不僅是因為韓國強調增加低成本製造業的出口，還有像三星這樣大型韓國企業的存在以及對研發的大力投資。

瑞典繼續位列第二，各個分項表現平均。研發支出、生產率、高科技企業密度、研發人員聚集度、專利的分數都排在前十。

德國下降一個排名拱手讓出第三的位置。高等教育和製造業增加值兩項的高分，幫助新加坡上升 3 個名次來到第三名。

第五到第十名分別是瑞士、日本、芬蘭、丹麥、法國和以色列。前十名中，歐洲國家占到了 6 個。以色列雖然在製造業和高等教育方面並不出眾，但是研發支出和研究人員聚集度兩個分項的分數均排名第一。

榜單中，美國和中國均未排進十強。

美國從去年的第九名下跌 2 個名次至第 11 名。美國排名下降的主要原因是高等教育和製造業附加值兩個分項的下滑，不過美國仍舊是高科技企業密度最高的國家，專利活躍度也僅次於韓國。

《亞洲時報》指出，有些人認為，美國排名的下滑，尤其是教育分項分數的下跌與美國學生對 STEM（科學、技術、工程和數學）學科興趣缺缺有關，而且這種趨勢並沒有放緩的跡象。

與美國相反，勞動力人口中理工科畢業生的高比例幫助中國上升兩位來到第 19 名。此外，專利活躍也是此次中國排名上升的背後推動力。不過，中國的生產率和研究人員聚集度相對不足。

不久前 IFI 公布的 2017 年美國專利排行榜顯示，2017 年中國企業共獲得 11240 個專利，年增率大增 28%，首次躋身前五。中國企業的排名上亦有上升，華為、京東方、華星光電都排名前 50。

彭博社表示，2018 年的排名一共篩選了超過 200 個經濟體，剔除數據嚴重不足的經濟體後，榜單中最終留下 80 個經濟體。

『新聞來源／華爾街見聞』