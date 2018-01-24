基本時薪調升9成 學生寒假想打工 估月收入近1.4萬

馬上就要過農曆新年，雖然上班族們還沒放假，學生們已經開始放寒假了，根據人力銀行調查，寒假期間有將近 10 萬個工讀與兼職的工作機會，跟去年同期相比成長將近 2 成，且今年寒假有超過 9 成的學生有打工計畫，且調查也發現，寒假每周打工平均時數是 24.8 個小時，預計月收入可以有 13,902 元。

歲末年終之際，百貨零售、餐飲、物流等行業進入消費旺季，加上今年元旦開始時薪調升到 140 元，為了解學生在寒假打工的狀況，1111 人力銀行進行「學生寒假工讀調查」問卷調查，發現今年寒假有超過 9 成的學生有打工計畫，其中有 7 成 7 只打一份工，且由於基本工資正式調升，有超過 6 成的學生因為薪水變高增加打工意願。

人力銀行表示，寒假期間有將近 10 萬個工讀與兼職的工作機會，跟去年同期相比，成長將近 2 成，其中又以餐飲服務業、零售業與教育服務業釋出的工作機會最多，吸引學生們假期打工。

至於寒假打工的主要原因，調查顯示有 68.1% 是為了賺生活費、賺零用錢的也有 63.8%、38.1% 的人想要累積工作經驗，還有 24.2% 的人是為了補貼家用；若以打工類型來看，文書處理占 31.9% 最多，其次是餐飲業內外場 29.0%、便利商店 / 賣場人員 22.8%；此外，還有櫃台 / 行政 / 助理占 21.4%、家教占 21.3%，也是寒假打工的主要類型。

調查也發現，寒假每周打工平均時數是 24.8 個小時，以一周工作 5 天來算，平均每天打工 5 小時，而打工的時薪平均 152 元，預計月收入有 13,902 元，若是進一步交叉分析，不同學歷、不同學群，學生打工的時薪也大不相同，以學歷來分析，研究所以上學歷時薪最高，平均有 172 元，國中學歷時薪最低 140 元，剛好符合法定打工金額的下限，以學群分布看，理工學群工讀時薪最高有 175 元，生命學學群與地球環境學群最低 140 元。

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