羽球／小戴本季最大苦戰！險遭加拿大強敵李文姍淘汰

「世界球后」戴資穎連續 2 周出賽，今 (24) 日轉戰 BWF(國際羽總)印尼名人賽對上世界排名第 20 加拿大的李文姍，首局小戴失手但回神後連追 2 局，最終耗時 56 分以 23:25、21:12、22:20 驚險取勝，挺進 16 強。小戴對戰李文姍 4 連勝生涯僅輸過 1 次。

此役首局小戴雖一路領先 2 到 3 分，但李文姍始終緊咬分數，小戴率先以 20:16 來到局末點，這時小戴遭遇亂流被追成 20:20 平手，兩人不斷糾纏 3 度平手，小戴丟了 3 個局點，最終反倒以 23:25 被逆轉讓出首局。

次局，小戴調整好節奏，快速取得 11:5 領先，交換場地後小戴持續加壓先來到 20:11，這次小戴沒讓憾事再重演，李文姍救回 1 個局點後，小戴以 21:12 搶回第二局。

決勝局，小戴延續上局氣勢以 11:5 領先，但李文姍把握小戴失誤追了上來，以 18:20 超車成功，不過好險小戴心臟夠大顆，逃過 2 個賽末點，連趕 3 分，以 22:20 驚險取勝。

本日除了戴資穎外，許多台灣好手也有出賽，混雙的王齊麟 / 李佳馨率先傳回捷報，他們以局數 2:1 逆轉獲勝，闖進到下一輪；不過可惜男單許仁豪則是敗給了丹麥球王「安賽龍」Viktor Axelsen。女單白馭珀則是先輸一局、倒趕兩局擊敗陳肅諭，贏得「台灣內戰」的勝利。

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