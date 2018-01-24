高通裁罰案沈榮津盼：公平交易與產業發展做好調和

高通案引發公平會與經濟部不同意見！公平會去年針對美商高通祭出 234 億元的罰鍰，創下成立以來處分最高罰鍰的紀錄，1 月 22 日為最後期限，高通沒有繳納但送出分期繳納的申請書。針對高通案，經濟部長沈榮津今（24）日表示尊重公平會的決定，期望公平交易跟產業經濟發展要做好調和的工作。

美商高通公司 (Qualcomm Incorporated) 經公平會認定，違反公平法第 9 條第 1 款規定，濫用獨占地位壟斷手機晶片市場，重罰高通 234 億元。經濟部今日舉辦年終媒體餐敘，沈榮津接受媒體訪問，被問及高通案時指出，高通現在已經進入司法的程序，公平會是一個獨立的機構，經濟部會尊重他們的決定。

不過，沈榮津強調，這部分還是會繼續談，5G 還是有在維持合作，工作小組每個星期都還是有在進行，目前訂單方面沒有什麼影響。展望未來，他認為，公平交易跟產業經濟發展要做好調和的工作。

針對 234 億元的罰鍰，沈榮津表示，罰款的部分是由公平會主導，不便表示意見，經濟部可以切入的就是產業的部分，至於否以投資取代罰款就看他們如何去協商，目前經濟部沒有參與協商。

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