公投燒錢知多少？單辦8.6億元綁大選1.46億元

立法院今年初三讀通過《公投法》修正案，大幅降低公投門檻，中選會昨公布推估經費，若單獨辦理公投，每次需要花 8.57 億元；若公投綁大選，則只在大選經費上額外增加 1.45 億元。以 2014 年九合一選舉為例，公投綁大選總金額為 33 億元。

對此，立法院國民黨團副書記長曾銘宗今 (24) 日表示，公投是表達民主最直接的民意表達方式，假設是單獨辦，經費非常高，高達 8.5 億元，造成很多浪費跟社會動員，假設有好的題目，他贊成跟 2018 或 2020 年大選一起辦理。

國民黨立委江啟臣說，所有的公投應該在最便民，以及節約的情況下辦理。公投是人民的權利沒錯，但是公帑資源也是大家的，如何讓民眾的資源，做最有效利用，公投時間的選擇，中選會應該要慎思。

民進黨團書記長何欣純說，公投是人民複決的權利，至於花費問題，該做就是要做，如果可以節省的話，希望能夠樽節開支。

民進黨立委羅致政表示，由於公投門檻已經降低，的確會讓公投比較容易成案，如果很多案子要分開進行的話，會有財務資源浪費的可能性。

羅致政說，假設每 2 個月就辦一次全國性公投的話，會造成資源浪費，所以是否調整，要不要跟大選綁在一起？應該要有法律的配套。

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