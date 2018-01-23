〈房產〉中信銀總部原址 碩河開發建「TST大樓」打造雙品牌飯店

台北市信義計畫區中信銀松壽路總部原址，2020 年底將出現新的地標建築，由碩河開發規劃的「TST 大樓」，今 (23) 日宣布攜手凱悅酒店集團旗下最高等級品牌柏悅 (Park Hyatt) 與安達仕 (Andaz)，將在台北信義區打造全球首座結合雙品牌飯店、現代化劇場及體驗式零售的嶄新跨界概念。

「TST 大樓」是由碩河開發公司負責開發，碩河開發在 2015 年以 151.227 億元買下中信銀松壽路總部大樓，將打造國際級複合式地標建築「臺北 Sky Tower」。在新大樓興建前，碩河開發以「都市社區空間」理念打造臨時性的創新貨櫃市集「COMMUNE A7」，引入異國及本土餐飲品牌，成為潮流新景點。

今天雙方簽約儀式是由碩河開發董事長詹偉立、凱悅酒店集團亞太區總裁 David Udell 主持。

「臺北 Sky Tower」除了新穎的「雙高端品牌飯店」概念之外，還將以全新的「整合體驗式概念店」挑戰臺灣零售市場，成為亞洲觀光市場中的另一項焦點。

碩河開發預計將 TST 裙樓街廓打造成一座長達 300 公尺的品牌旗艦購物街區，規劃將引進 5 至 6 間的多元類型品牌，未來人人可望在臺北享受媲美紐約第五大道與東京表參道的購物氛圍。不同於以往百貨公司的購物模式，每間品牌旗艦店將獨立擁有地下一層至地上兩層，200 至 1000 坪的獨立街邊店面，著重於消費者在店內所感受到的品牌精神與產品體驗。

詹偉立表示，於 TST 設計階段，即邀請品牌參與企劃，以為每個品牌量身打造出獨具特色店面，不僅開創臺灣品牌旗艦店的規劃創舉，TST 更儼然成為品牌競相爭取的旗艦展示空間。