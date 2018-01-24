在通俄門中被罵慘了 臉書收購專精於驗證政府身份的新創企業

Facebook (臉書) (FB-US) 在川普政府的「通俄門」中飽受批評未能把關，讓俄羅斯政府利用臉書帳號滲入美國社群，因此決心改進註冊帳號程序，購併新創企業「驗證 (Confirm)」，專精於遠距驗證政府頒發 ID （如駕駛執照）的技術。

《ReCode》報導，這家至少籌資 400 萬美元的新創企業將加入臉書在波士頓的辦公室。臉書發言人證實，此次收購意在幫助「繼續支持我們在保持社區安全方面所做的努力」，但拒絕進一步闡述。

為什麼臉書要購買技術來驗證用戶的駕照？臉書在用戶被拒絕登入時有時會要求用戶發送正式身份證明，那麼這項技術可用來協助這個流程。臉書對使用「真實姓名」採取嚴格的政策，以確保人們不會創建匿名帳戶或冒充其他人，同時也讓臉書不時地確認用戶的身份。

這項政策執行起來並不容易，就像幾年前，當一群變裝癖好者在臉書總部外抗議，因為他們的帳戶被標記和刪除，臉書稍後對此致歉。但若採取像 Confirm 這樣的技術就可能可以協助解決這些類型的問題，或者為臉書用戶透過其他不同變身方式保護他們的帳戶。

臉書收購 Confirm 的技術以及員工後，Confirm 將關閉其現有產品。臉書發言人拒絕透露交易細節。