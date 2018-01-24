比特幣正在崩跌 底部可能在2000美元

根據 MarketWatch 分析報導，現在的比特幣趨勢已經明朗：一路下跌。

比特幣已經開始崩盤，在約一個月時間裡，價格幾近腰斬。情況簡單明瞭：比特幣將持續下跌，已難再大漲。

比特幣期貨於 12 月中上漲到約 19600 美元高點，其後便宛如雲霄飛車般，劇烈起浮。上週三，比特幣收盤跌破 9500 美元，而後反彈。週二，比特幣約報 11000 美元。

比特幣會跌至何處？看看歷史走勢圖，在幾次全球最大的股市泡沫後，崩盤跌幅約 80% 至 90%。在網路泡沫破滅後，Nasdaq 崩跌了約 80%，日本股市泡沫破滅後，日經指數亦大跌約 80%。在 1929 年的大崩盤中，道瓊指數更狂跌了 90%。

比特幣的高度投機性，情況有點類似白銀。白銀曾出現二度投機性漲勢，一次在 1980 年，另一次在 2011 年。

在第一次漲勢中，德州大亨韓特兄弟相信 1970 年代的通貨膨脹，會讓以法定貨幣的投資大幅貶值，因而拿出部份資金，再向幾家大銀行與經紀商借款，大量買進白銀。一度，他們掌控紐約商品交易所約三分之二的白銀合約。

1980 年 1 月，白銀來到了每盎司約 50 美元高點。韓特兄弟的投資帳面價值達 66 億美元。但隨後白銀快速崩跌了 50%，韓特兄弟已無能力補繳保證金。消息很快在華爾街傳了開來，1980 年 3 月 27 日，道瓊大跌了 3.5%。

幾家大銀行為韓特兄弟籌集了 10 億美元救援基金，終於避免了金融危機。但韓特兄弟仍虧損達 15 億美元，最終宣告破產，1988 年被以非法操控白銀市場罪名，遭到定罪。

儘管曾幾度大幅反彈，白銀仍自高點持續下跌。1995 年，白銀跌到了每盎司約 4 美元低點，跌幅達 92%，直到 2000 年代才開始反彈。白銀的空頭市場持續了逾 20 年。

第二波的白銀狂熱出現在 2011 年 4 月，白銀高點再度來到每盎司接近 50 美元。2015 年 12 月價格觸底，每盎司跌破 14 美元，跌幅 72%。

若用比特幣換算，一旦跌幅達 80%，比特幣將跌到 4000 美元，若跌 90%，更將來到 2000 美元或更低。以該加密貨幣的巨幅漲勢與劇烈波動而言，這極可能就是其結果。若再看看以往的崩盤與空頭市場，比特幣價格可能好多年也難東山再起。

所以，持有比特幣的投資人至少得賣出一些。因為比特幣已經崩跌，而且情況可能還會更糟。