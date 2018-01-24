中國基金國人最愛 積極型、穩健型投資操作看這裡

全球多頭不墜，去 (2017) 年投信發行海外股票基金前十強，清一色為中國基金或中國 A 股，展望今年，法人認為，中國 A 股在投資上有 3 優勢，包括好漲勢、好展望及好便宜，投資操作上，積極者選中國股票型基金，穩健者則可入手中國股債平衡基金。

大中華股市開春以來多頭報喜，中港台指數大漲 5 至 10% 不等，在內外資合力加持下，看好後續漲升行情延續。從投資價值面來看，中國股市的股價淨值比尚不到長期平均水準，相較台港股更具投資吸引力。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得表示，中國 A 股的股價淨值比目前為 2 倍，仍然低於長期平均值 2.2 倍，即使去年漲勢強勁的 MSCI 中國指數，最新股價淨值比也僅為 2 倍，同樣低於長期平均 2.1 倍，且相較台股與港股股價淨值比來到長期平均水準，顯見中國股市在亞洲市場的投資價值。

整體來看，中國股市投資相較其它大中華市場、甚至亞洲股市，擁有三大優勢，包括價值面便宜、市場趨勢展望佳、在亞股中漲勢亮眼，目前 A 股外資占比不及 2%，隨著 A 股入摩後，未來一年可期望看到更多亞洲及新興市場股票型基金，將 A 股納入投資標的。

應迦得進一步表示，過往 A 股大漲的多頭行情，主要都由流動性所驅動，不過預期 2018 年中國央行貨幣政策相對審慎，市場流動性適度收緊下，對主動式管理反而有利，看好估值合理、業績穩定、品質良好且具長期增長潛力的大型藍籌股、白馬股，都具有成長機會。

整體來看，今年陸股仍具投資吸引力，若想搭上這波多頭列車，摩根投信建議，投資人可透過中國股債資產著手布局，積極者可直接投資中國股票型基金；穩健者則建議從中國股票和債券兼具的平衡型基金介入。