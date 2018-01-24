年終理財夯 三大基金平台搶推手續費優惠

景氣好轉、投資市場熱度增溫，隨著發放年終獎金的時間接近，投資人也開始為狗年做投資布局的計畫。國內三大基金平台更搶在農曆年前推出一系列基金投資優惠，包括鉅亨基金交易平台推出月配息基金 0 手續費、股、債、平衡基金手續費也低至 1 折，基富通及先鋒投顧則分別推 1.1 折及 1 折下單優惠，讓投資人的年終布局再省一筆費用。



鉅亨基金交易平台指出，過去一年投資市場的欣欣向榮，讓多數投資人都有不錯的投資報酬，在企業營運多繳出不錯的成績單下，讓今年的年終獎金備受期待。經過去年的豐收，進入新的一年，投資人也該掌握布局好時機，以今年來看，預期近 2 年漲勢加快的新興股市將優於已開發市場，成為今年布局不可缺的一塊，至於美股由於仍有經濟基本面做支撐，加上緩慢升息也有利投資市場，美股仍可酌量布局。

鉅亨基金交易平台趁著投資人忙著為今年布局時，也祭出投資優惠方案，除了受投資人喜愛的配息基金單筆下殺 0 手續費外，平台上所有股票及債券基金也推出單筆下單 1 折的超低手續費。另外還有貝萊德全系列基金 0.3% 手續費優惠，且只要在 3 月 31 日前以「天天選月月扣」方式扣款 3 次，即可享 4～9 月 0 手續費優惠，投資人在年終理財時可善用平台優惠，再省投資成本。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪針對投資區域指出，就投資區域來看，中國最為新興大國，成長率再度回升，預期在政策扶持下，大企業潛在表現好於小企業、新經濟有關企業表現好於舊經濟。

另外與油價關連度高的俄羅斯股市，也是值得留意的標的，隨著油價走揚，目前俄股表現與油價表現間差距較大，預期未來俄股有較大補漲空間。

提到原物料，投資人不可忽視的還有巴西市場，全球經濟成長及貿易往來復甦，推升原物料價格，巴西股市因此受惠，加上巴西經濟成長率於 2017 年第二季轉正，未來幾季將繼續緩慢升高，企業獲利隨之走高，有望支撐股市持續走強。

