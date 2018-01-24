港股已出現過熱跡象？但行情正好 投資人不急著賣

據《彭博》報導，隨著香港股市屢創新高，許多指標都見到過熱跡象，不過投資人可不想輕言賣出。

交銀國際控股策略師洪灝表示，儘管你會看到一些令人擔憂的短期指標，但是市場基本面仍然不錯，投資人自然不驚慌。畢竟行情這麼好，沒有多少人願意在這個時刻手握現金。

全球經濟的強勁成長，以及公司獲利提升，在近幾周推動全球股市上漲。香港表現尤為出色，今年以來恒生指數已揚升 10%，漲幅在全球 20 個最大股市中高居榜首，寫下 30 多年來最佳的開年成績。其中，國企指數更是連漲 18 天。

最近一次有類似的成績，是 2015 年年中。彭博彙編的數據顯示，動能指標、股市成交金額、分析師信心水準和估值水準，都接近當時。而港股「大時代」的呼聲，也在近 3 年後重現主要媒體標題。

樂觀派相信，現在自然沒有理由退出。與 2015 年相較，一些指標仍有上漲空間，而且港股的估值，依然遠低於許多已開發市場。建銀國際證券的研究部聯席主管蘇國堅相信，到 6 月底前，恒指可能再進一步上漲 4.8%。

不過，即使是像蘇國堅和洪灝這樣的多頭，也認為暫時性回調可能不久後就會出現。

港股 RSI 已達超買區 (圖表取自彭博)

目前恒生指數和恒生國企指數的相對強弱指標 (RSI)，都已升至 10 多年來最高，遠高過超買的門檻。在彭博追蹤的全球 70 個基準指數中，這兩個指數也是最高的。

由成交金額來看，港股周二成交金額躍升至 2015 年 7 月以來最高，跡象已漸與 2007 年和 2015 年的股市大漲時相似。

港股估值快速走升 (圖表取自彭博)

由股市估值來看，相對於分析師的目標價，國企指數已經來到 2015 年以來最高。雖然港股估值仍較其他已開發國家便宜，但已逐漸趕上，以未來 12 個月的獲利估計來看，當前本益比約 13 倍，已是 2015 年 5 月以來最高。