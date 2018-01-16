摩根資產：港股今年波幅大 料回吐10-15%

摩根資產管理昨 (15) 日發表最新的投資者信心指數顯示，去年第 4 季報 116 點，季升 4 點，創逾 2 年新高。當中有 30% 受訪者認為未來 6 個月恒指會高於 30000 點，比例按季增加 29%；此外，19% 受訪者表示會於本季增持股票。與此同時，港股波幅也會較去年大，料今年港股會有 10-15% 的回吐。

港股走勢

調查顯示，香港及中國被視為今年最具增長潛力的市場，逾 6 成投資者認為中國經濟增長好轉及亞洲股市升勢持續。

香港《明報》引述摩根資產管理環球市場策略師周奐彤表示，港股估值仍相對低、股票獲利回報等基本因素做好，相信港股今年表現續亮麗，不過波動料較去年增加，預期有 10-15% 回吐。

她認為，雖然北水南下情况料維持，但次數相信會較去年減少，加上 MSCI 指數將納入 A 股，人民幣穩定趨升，相信資金外流情况會減慢。另外，她表示看好科技、必需品、綠色概念及醫藥等板塊股票。

周奐彤不看好內房股，因大陸樓市調控措施仍持續；她同樣不看好本地地產股，因為現時本地地產股估值較高，下行壓力不小。

香港《文匯報》援引摩根資產管理零售分銷業務副總裁湯志恒的補充說，其他分類的投資者信心指數包括香港經濟環境、香港投資市場氣氛、全球經濟環境、投資組合價值及投資金額均錄 1 點至 8 點升幅，為 2015 年第 3 季以來最高水平。

湯志恒認為，由於股市表現持續強勢，令更多投資者表示於未來半年將會採取更進取的投資策略，增持股票。不過，有部分投資者視地緣政治會是今年首季的最大風險，而且美國升息及縮表將為全球投資帶來負面影響，因此今年港股可能有調整。

湯志恒透露，在去年 12 月進行調查，共訪問了 510 人。調查結果顯示，有 30% 受訪者認為未來 6 個月恒指會高於 30000 點，比例按季增加 29%；此外，19% 受訪者表示會於本季增持股票。