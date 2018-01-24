【大行報告】廣發：18年聚焦蘋果、汽車電子及5G高頻高速新方向

廣發證券發表PCB行業報告指，18年PCB投資主線包括：聚焦蘋果、汽車電子及5G高頻高速新方向。在全球PCB 産能持續東移，新舊動能交接、成長分化的2017年，伴随着上遊原材料漲價，本土優勢PCB公司迎來資産證券化浪潮，“電子系統之母”批量登陸A股市場，大國制造借力資本杠杆，積極擴産高階産品開啓新一輪加速成長紅利期。2018年梳理PCB産業脈動，該行建議從蘋果新動能、汽車電子、5G高頻高速三個維度布局2018年PCB成長投資。此外，承接全球産能東移的大邏輯下同樣看好能夠乘勢利用本土漲價周期，把握行業整合成長機遇的本土優勢廠商。

報告稱，2017年11月開售的iPhone X正式開啓蘋果超級創新周期，以OLED全面屏、3D感測、無線充電為代表的創新核心趨勢以及即將到來的高頻高速LCP新賽道將驅動FPC全球賽道持續擴容。受益于蘋果創新紅利，相關FPC供應鏈公司營收數據表現亮眼。同時受益于蘋果導入LCP高頻高速天線，FPC軟板公司未來兩年賽道再拓寬，該行對此亦保持關注。

風險提示：行業競争加劇、新技術滲透低于預期、大客戶銷售低于預期及降價壓力、新産能投産進度低于預期、5G商用低于預期。

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