繼死亡車禍後 特斯拉自動駕駛又撞路邊消防車

根據加州 Culver 市消防隊員說法，一輛特斯拉 Model S 汽車在加州高速公路行駛時撞上一輛消防車。

當地消防隊的隊員週一發布一則推文，照片顯示一輛特斯拉 Model S 汽車前端撞上一輛消防車的車尾，引擎蓋嚴重掀起凹陷，推文稱該車輛當時時速 65 英哩，且「駕駛回報當時車輛處於自動駕駛模式。」所幸，無人員傷亡。

該車的駕駛手冊中，特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) 重申，在使用半自動的「自動駕駛系統 (Autopilot)」時，駕駛應注意路況。特斯拉將「自動駕駛」歸類為「駕駛輔助系統」，而非「自動駕駛」。換句話說，這套系統旨在降低駕駛的工作量，可以接受一些重複性、平常的工作，例如維持在道路上的線道以及避開其他行駛中的車輛。

特斯拉發言人聲明，只有精神集中的駕駛適合使用這自動駕駛的功能。此外，Autopilot 系統的設計也不適合用在有十字路口的道路上。

其他車廠包括 Mercedes-Benz、日產 (Nissan)、通用汽車 (GM) 和 BMW 都有類似系統，可以讓車輛在高速公路上維持線道，並自動加速或減速以跟上車列。

特斯拉駕駛手冊提到，自動駕駛系統中的主動式交通感知巡航控制（Traffic-Aware Cruise Control, TACC）「無法偵測所有物體，也恐無法因靜止車輛而減速或剎車，尤其是在時速 50 英哩 (80 公里) 以上時，以及前車切換車道或者眼前出現靜止車輛或物體時。」

其他車廠的 TACC 系統也是一樣的運作方式，其他車廠亦曾表示，他們的系統必須靠駕駛自行對靜止物體做回應。高速公路安全保險協會 (IIHS) 表示，普遍來說，與行動中物體相比，車輛雷達系統要偵測和反應靜止物體的難度比較高。

2016 年美國佛羅里達州發生第一起特斯拉 Autopilot 相關的死亡車禍，調查顯示，40 歲的 Joshua Brown 駕駛 Tesla Model S 時，因艷陽高照沒注意到前方轉彎的白色卡車，且車禍當時手不在方向盤上，甚至也沒踩剎車，撞上後身亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，從事故車輛取得資料顯示，車禍前 37 分鐘，Brown 的手放在方向盤的時間只有 25 秒。由於駕駛忽視了將其手放在方向盤上的多次警告，因此 NTSB 最終並未將該事故歸責於 Autopilot 系統。

在該死亡車禍過後，特斯拉改變了 Autopilot 系統，倘若駕駛不斷忽視這樣的警告，該系統就會停止功能，在一段時間的旅程中不能再重新運作，倘若駕駛還是不回應，車輛將逐步減速直至停下，危險的閃光燈將持續亮燈。