摩根大通：iPhone X第一季恐減產50% 高階智慧手機進入高原期

摩根大通週二發布報告，預測 iPhone X 銷量疲弱，恐會暫時削減蘋果股價漲勢。

摩根大通分析師 Narci Chang 研究報告指出，「高階智慧手機今年明顯撞上高原期。」他認為，今年上半年蘋果恐怕都處於這樣的低迷期。

蘋果週二交易在 176.82 美元至 179.44 美元區間，收 177.04 美元，盤後小升 0.16 美元，報 177.20 美元。

蘋果股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

報告預期，今年第一季 iPhone X 產量可能會季減 50%，銷售下挫 25%。

雖然摩根大通沒有直接下調蘋果股票評級，卻下調了多家蘋果供應商的預期，例如穩懋半導體、美律、大立光、鴻海、瑞聲科技等第一季的預期。

近日亦有報導稱蘋果可能縮減 iPhone X 產線，部分華爾街分析師認為，在接近飽和的智慧手機市場裡，iPhone X 近 1000 美元的售價恐怕只會加速銷量下滑，因為市場對新款 iPhone 的期待反映在價格上，但 iPhone X 在設計上的突破卻有限。摩根大通報告指出，iPhone X 的需求比 iPhone 8 和 iPhone 8X 的需求表現還糟。

但也有樂觀分析，例如 Canalys 分析師估計，去年第四季 iPhone X 銷售量達 2900 萬支，是全球購物假期中最暢銷的手機。

關於摩根大通的報告，蘋果照慣例不回應。