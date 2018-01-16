德銀大宗商品季度報告：工業金屬最受青睞

FX168 財經今 (16) 日報導，德意志銀行 (Deutsche Bank) 周一 (15 日) 在最新發布的《大宗商品季度報告》中稱，工業金屬在所有大宗商品中最受其青睞，鑒於供給側改革、供應中斷或增長放緩、工業活動強勁這些因素，銅、鎳、鋅和鋁市場都將出現供應短缺。

報導指出， 德意志銀行現將 2018 年銅價預期上調 9.5% 至每噸 7175 美元 / 噸，將 2018 年鋁價預期上調 8.9% 至每噸 2262 美元，將 2018 年鎳價預期上調 4.5% 至每噸 12021 美元。

德意志銀行分析師在報告匯總寫道，「我們預計進一步罷工、中國非法鋁產能的減少、不銹鋼和電池生產對鎳的需求強勁，這將分別使得銅、鋁和鎳的供應缺口擴大。」同時，該行還將 2018 年錫價預期上調 2.5% 至每噸 20106 美元，鉛價預期維持在每噸 1963 美元，鋅價預期維持在每噸 3100 美元。

另外，在散裝原材料中，德意志銀行將 2018 年鐵礦石價格預期上調 8.2% 至 66 美元 / 噸。該行分析師稱， 「 我們預計鋼鐵和鐵礦石價格將從當前水平回落，因為中國鋼鐵產量將從 3 月份開始恢復正常，大生產國的海運鐵礦石供應將進入市場。 」