美商務部對進口鋁提出調查報告 川普3個月內決定是否提高貿易壁壘

據熟悉內情人士透露，美國總統川普已經收到美國政府對進口鋁的調查結果，很可能會因這些調查結果調整關稅或配額，同時刺激本土生產商。

商務部長 Wilbur Ross 向白宮提交了第 232 條調查的結果，消息人士說。

商務部自 4 月開始研究，以確定進口鋁是否對國家安全構成威脅，這一發現可能導致川普單方面決定開徵關稅或設定進口配額，或與外國生產商進行談判以尋求解決辦法。川普從收到報告起有 90 天可以作出決定。

這一發展更顯示出川普對貿易政策的執著，他在上任 1 年後，至今沒有兌現競選時的許多保護主義承諾。川普在本月稍早收到關於鋼材進口的第 232 條研究的結果，同時他也預計在接下來的幾週內決定是否打擊太陽能電池板和洗衣機的進口。

「我們希望這份報告能夠喚醒鋁產業在確保國家安全所發揮的重要作用，並歡迎政府採取適當的補救措施，從而使整個鋁價值鏈受益。」美國鋁商協會總裁兼 CEO Heidi Brock 說。

Brock 在一份聲明中說詳列希望川普採取的行動，該協會「特別支持針對中國產能過剩的行動，並保護美國與重要夥伴國之間的貿易關係。」

北京方面反駁美國揚言提高貿易壁壘的言論，而許多美國製造商和金屬生產商已經敦促白宮採取行動。