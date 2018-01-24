招商銀行(600036-CN)：2017年淨利潤701.50億元 同比增13%;

招商銀行(600036-CN)1月23日晚間發布業績快報，公司2017年1-12月實現營業收入2210.24億元，同比增長5.4%，銀行行業平均營業收入增長率為0.75%;歸屬于上市公司股東的淨利潤701.50億元，同比增長13%，銀行行業平均淨利潤增長率為4.64%。

公司表示，2017年，本集團各項業務穩健開展，總體經營情況良好，風險損失抵補能力繼續增強。2017年，本集團實現營業收入2,210.24億元，同口徑較上年同期增加113.14億元，增幅5.40%;利潤總額906.68億元，同比增加117.05億元，增幅14.82%;歸屬于母公司股東的淨利潤701.50億元，同比增加80.69億元，增幅13.00%。截至2017年末，本集團資産總額62,920.05億元，較上年末增加3,496.94億元，增幅5.88%;負債總額58,089.08億元，較上年末增加2,699.59億元，增幅4.87%。不良貸款率1.61%，較上年末下降0.26個百分點。

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