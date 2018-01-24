【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆新台幣連日強升，台股續攀高點

新台幣開盤強勁升值，權值股龍頭台積電漲勢延續，再創新高價，加權指數續攀波段高點，收盤上漲逾 21 點。終場台指期上漲 3 點 (+0.03%)，逆價差 28.11 點，電子期上漲 1 點 (+0.21%)，逆價差 1.2 點，金融期下跌 7 點 (-0.56%)，逆價差 4.9 點，非金電期下跌 26 點 (-0.2%)，逆價差 39.65 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨多單增加 2244 口，淨多單部位 2828 口；投信淨空單增加 2115 口，淨空單部位 30787 口；外資淨多單減少 3604 口，淨多單部位 38665 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收下影線紅 K 棒，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能擴大到逾 1579 億元，外資上市現貨買超金額約 51.63 億元，期貨未平倉淨多單 38665 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.74 變動到 1.70，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權上移到 11,400 點，賣權維持在 10,700 點，外資選擇權淨空單部位 114,608 口。

