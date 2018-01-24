【統一證券】盤前分析－指數續創新高，持續偏多操作



◆盤勢分析

半導體與光電族群帶領科技股重回主流，台股昨日持續沿五日均線上攻，盤中再創 11270 點新高，多頭氣勢強勁。雖短期指數乖離過大，須留意乖離修正的風險，但在景氣基本面佳、台幣走升、外資持續加碼現貨多單之下，台股逢回皆是布局時機。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—美國關門危機解除，市場重新焦點關注於企業財報與經濟數據。本周公告財報的國際大廠包括半導體股 INTEL、德儀及生技、消費股嬌生、寶僑，預期獲利年成長在 3.5~20% 間，具有財報利多。

第二、IMF 上修全球經濟成長率。基於美國稅改有望刺激美國經濟，IMF 上修美國經濟成長率，2018 年由 2.3% 上修至 2.7%，2019 年從 1.9% 上修至 2.5%，並將 2018 年全球經濟成長率上修至 3.9%，較前次預估值增加 0.2 個百分點。景氣持續熱絡，對股市有正面助益。

第三、技術面觀察。台股指數連續七日收盤創新高，指數強勢沿五日均線向上盤堅，各期均線呈多頭排列，並且隨指數墊高，成交量能也逐日放大至 1500 億元以上，量價齊揚。但觀察 KD 指標雙雙突破 90，短期須留意 KD 高檔鈍化及漲多拉回修正，不過，台股短期下檔支撐已墊高至 11000 點，拉回修正仍是站在買方，中多格局不變。

第四、盤面觀察。由於資金轉進科技股，台積電在法說會後連續三天跳空上漲，昨日電子股成交比重攀升至 78%，短期有過熱跡象；由於昨日 HPC、被動元件與矽晶圓等族群熄火。在半導體與漲價概念股漲多休息之下，可關注升息循環下利差擴大的銀行、壽險族群，及受惠漲價議題的水泥與塑化產業。

