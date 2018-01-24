達沃斯熱議下一場危機 稱中國金融風險可控

據中財網消息，世界經濟論壇于2018年1月23~26日在瑞士達沃斯舉行，其中一場主題為“下一場金融危機”(Nextfinancialcrisis)的讨論會備受關注。各界認為，當前銀行體系更為穩健，相比之下更需要擔心的可能是資産價格高企所可能引發的風險，尤其是當通脹上升後各國央行可能會超預期加息，而刺破資産泡沫。

Carlyle集團聯合創始人DavidM.Rubenstein表示，“現在全球增速接近4%，看上去不俗，但從貨币政策來看，利率仍然很低，有較大上行空間，在這種情況下，當前資産價格很高、波動率很低，這是不正常的，未來利率快速上升很可能會導緻資産價格下挫。”

此外，海外各方人士始終擔心的是中國的債務問題可能造成系統性金融風險，從而會對全球産生嚴重的溢出效應。就此，中國證監會副主席方星海表示，中國有能力抑制金融風險，持續近兩年的去杠杆進程也已經取得進展，“如果有一些機構希望通過做空中國來牟利，那麽可能行不通，因為中國系統的屬性就決定了中國能夠防止金融崩潰，因為監管層采取行動的速度很快。”

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