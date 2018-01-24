

◆盤勢分析

1. 美股三大指數漲跌互見。道瓊盤中創新高，尾盤拉回收小黑，線上串流影音平台「網飛」Netflix 訂戶成長較預期強勁，股價大漲，推升 Nasdaq 指數收盤創新高。S&P 500 指數收盤也創新高，漲跌幅介於 - 0.01 至 0.76％，其中費半漲幅最高，美股四大指數中長期趨勢偏多中。

2. 台股周二因國際股市大漲，盤中再創新高，但因市場居高思危下，終場指數僅上漲 21.65 點，漲幅 0.19%，收在 11253.11 點，成交金額為 1579.07 億元，比周一 1505 億元來得高，同時高出 20 日均量 1305 億，量能放大，有助多方行情延伸。

3. 台股早盤開高，盤中最高點來到 11270 點，而 OTC 也在盤中再創 155.74 點新高，因此二者表現一致，周二上漲主要仍是台積電持續帶動上漲，而間接增加市場買盤信心，大盤量溫和增加，有利指數再續創高，但因接近年底封關日，加上 9 日 KD 已來到 95.59 與 92.97 附近的超買區，指數連 8 天上漲之後，指數再向上推升難度將增加，但因市場買盤漸起，加上本波 1/15 在 10900 點附近附近向上跳空缺口，未來因 9 日 KD 指標自高檔拉回整理或連續年假的獲利賣壓而拉回，此缺口將不易短期間馬上回補，極短線者以 11000 點附近作為參考，極短線指數約在 11100~11300 點，逢高可先分批減碼高乖離者，轉向漲幅低乖離者。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 52.45 億元；外資 + 51.44 億元、投信 - 2.84 億元、自營 + 3.66 億元。

5. 電子類股:

(1) 半導體族群: 由於 1/18 台積電召開法說會後，在法人看好其後勢之下，加上其美股 ADR 也大漲，也帶動法人對此族群買盤，除了 2330 台積電走強以外，2303 聯電買盤也出籠，另外，矽晶圓中也陸續有 3532 台勝科、6488 環球晶與 5483 中美晶等股近日再創新高價，至於記憶體中周二也有 2337 旺宏與 2344 華邦電等股走強，短線觀察重點在法人對此族群買盤可否再擴大。

(2)IC 設計族群: 近日不少個股 IC 設計在法人看好後勢之下，在 5274 信驊、4966 譜瑞 - KY 與 3443 創意等高價股陸續上攻之下，也帶動 2454 聯發科、6435 大中、8261 富鼎與 3317 尼克森等股，多數集中與 AI 與 MOSFET 等類型，由於此類型較不佔指數比重，因此或有機會在 MWC 前持續成為法人買股重點類股。

(3) 設備族群: 去年業績佳，加上今年景氣看佳，近日買盤進駐，包括 3413 京鼎、3563 牧德、2404 漢唐與 6438 迅得等股陸續見攻勢，因族群性買盤不弱，後勢仍可持續再觀察。

(4) 藍寶石基板族群: 由於近日傳出住友化學退出 LED 用藍寶石基板事業，其和三星電子共同出資在南韓設立的 SSLM 已結束藍寶石基板的生產，三星並已撤回對 SSLM 的出資，再加上 8121 越峰 12 月營收創近一年新高，營運漸轉佳，所以近日買盤也加溫中，包括 4944 兆遠等股也見買盤，未來可持續觀察該產業的變化。

(5)CD-R 族群: 近日包括 2349 錸德與 2323 中環等公司 12 月營收 YOY 出現二位成長，為近期少見，也出現營運轉機，近日買盤加溫，由於長期本業仍虧損中，因此得留意後續營運變化。

(6) 一再揚言打擊不公平貿易的美國總統川普終於痛下重手，22 日決定對進口的太陽能設備和洗衣機課徵重稅，南韓、中國及台灣等亞洲國家所受影響最大。投資人擔心，這可能引爆美中兩國的全面貿易戰，進而重創全球經濟與金融市場，預期近期將對台股太陽能族群買盤產生影響。

6. 非電子類股

(1) 機械族群: 因營運持續暢旺，買盤持續跟進，包括 2049 上銀、1540 喬福、8374 羅昇、8996 高力與 1597 直得等股陸續走強，由於類股族群買盤不弱，但個股買盤強弱卻不同，建議以有基本面個股為選股依據。

(2) 中信金，在股價站上 20 元關卡後，昨（23）日市場傳出其第二大股東摩根士丹利福爾摩沙專戶將出脫持股，昨天中信金盤後出現 28 萬張的鉅額交易，根據證交所公布，每股成交價 20.85 元，總成交金額 58.38 億元。中信金昨天一早就傳出大股東要賣股的消息，因而重跌 2.5%，是跌幅最重的金融股，終場下跌 0.55 元，以 21.30 元作收。

