【大慶證券】投顧盤前－外資期現貨不同調  指數短線轉趨震盪



◆盤勢分析

昨日美股在基本面的加持下，除道瓊外均再創新高，其中以 Nasdap 與費半上漲 0.71% 與 0.76% 表現最佳，Netflix 公布訂戶成長優於預期，昨日大漲逾 10%，帶動 Nasdap 強勢上漲。由於近期無重大經濟數據公布，短線股市仍將聚焦在美企財報，從目前已公布的財報來看，S&P 500 企業中有 76% 獲利高於預期，本週還有奇異、Google 與 Intel 等重量級企業將公布財報，只要獲利展望沒有不如預期，研判在基本面的支撐下有助美股續強，短線只要 10 日均線不破，創高格局不變。

美國參眾院通過臨時支出案，加上 IMF 上修美國及全球今年的經濟成長率，在基本面利多的激勵下，全球股市短線偏多不變，台股昨日上漲 21 點收在 11253 點，成交量 1649 億元，價量齊揚再創 28 年新高。台股連 8 紅，短線多頭氣盛，但要留意昨日雖然持續走高，然權值股表現僅台積電、聯電、台塑化漲幅超過 1%，其餘金融、塑化、面板... 等權值股多以下跌作收，昨日外資期貨多單再減碼 3604 口，淨多單跌破 4 萬口關卡，顯示現階段外資似乎在高檔有逢高獲利了結動作，加上市場追價意願不高，建議居高思危。不過即便拉回，只要 1/18 的跳空缺口下緣 11030 點未有效跌破，短線高檔震盪過後仍有機會上攻。

半導體在台積電持續創高的帶動下仍是盤面主流，不過這幾天強漲的矽晶圓及人工智慧，昨日稍見休息，反倒是設備股及 MOSFET 挺身而出，設備股在牧德與京鼎創新高後，將拉高本益比的比價效益，基本面展望樂觀的帆宣、盟立、大量、日揚、辛耘... 等，也都有落後補漲的機會。MOSFET 新兵 - 杰力上櫃，漲幅高達 62%，帶動同族群的尼克森亮燈漲停，富鼎、大中、捷敏 - KY 等漲幅也超過 3%，短線持續偏多看待。傳產部分，在全球自動化需求持續攀升，且國際工具機大廠股價創新高帶動下，上銀及直得也強勢表態，再創新高。近期盤面輪動快速，建議設好停損停利靈活操作，長線可關注：半導體、矽晶圓、人工智慧、設備、工具機、汽車電子、金融、塑化、鋼鐵。

