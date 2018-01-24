盤前財經大事搶先讀2018年1月24日

今日操盤前瞻

股東會：復盛應用、鋐寶科技

法說會：潤隆、聯電、全新、興富發

尾牙：興富發潤隆、廣達

日本 12 月進出口

歐元區 1 月製造業 PMI

英國 12 月失業金申請人數變動

美國 12 月成屋銷售

美國 1 月 19 日當週 EIA 原油庫存

〈川普課太陽能重稅〉分析：川普發強烈信號 開中美貿易戰第一槍

美國川普總統於當地時間周一 (22 日) 批准向進口的太陽能電池板及家用大型洗衣機徵收 30% 及 50% 的高關稅，以保護本國的同類行業利益。雖然中國不是這兩種產品對美最大出口國，但分析認為，這是川普對中國發出的強烈信號，也啟動了中美貿易戰的第一槍。美媒則擔憂，一旦貿易戰開打，對亞洲各國產業鏈衝擊恐遠遠高於預期。閱讀全文...

蘋果智慧音箱 HomePod 週五開始預訂 2 月 9 日正式開賣

期待已久的蘋果智慧音箱，終於要上架了。蘋果週二宣布，HomePod 將於 2 月 9 日正式開賣，本週五則開始預訂。閱讀全文...

疑大陸分行接受退佣是潛規則 金管會痛批 不排除金檢彰銀

彰化銀行 (2801-TW) 爆發東莞分行員工收受回扣案，董事長張明道親自主持記者會並證實此案。金管會面對外界有聲浪指出，國銀在大陸分行人員會接受「退佣」是潛規則，銀行局副局長莊琇媛表示，不管是退佣或收回扣「都是不對的」，是不被允許的行為，不排除對彰銀啟動金檢。閱讀全文...

彭總裁大戰熱錢 匯市爆近 2 年半最大量 連 2 日守住 29.4 元

台北匯市今 (23) 日爆出 2015 年 8 月中旬以來最大量，台北外匯經紀公司成交值達 14.77 億美元，新台幣最多一度升值 3.18 角，但午盤過後升值幅度不斷收斂，終場僅升值 3 分至 29.402 元，連 2 日守在 29.4 元關卡上，外匯交易員指出，匯市在台灣央行總裁彭淮南坐鎮大戰熱錢之下，短線要破 29 元關卡仍有難度。閱讀全文...

〈iX 停產效應擴大〉和碩排假與去年相當 可成反較去年短 還要擴大徵才

根據中國大陸媒體報導，受到 iPhone X 銷量不佳影響，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康今年 2 月農曆年員工休假多放了半個月，共計放了 20 多天假期，引起市場揣測 iPhone X 銷量恐真如外界傳言不如預期，另一間代工廠和碩 (4938-TW) 對此回應，強調今年大陸廠排假與去年相當，員工休假天數沒有特別多天。閱讀全文...