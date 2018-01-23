〈iX停產效應擴大〉和碩排假與去年相當 可成反較去年短 還要擴大徵才

根據中國大陸媒體報導，受到 iPhone X 銷量不佳影響，鴻海 (2317-TW) 旗下富士康今年 2 月農曆年員工休假多放了半個月，共計放了 20 多天假期，引起市場揣測 iPhone X 銷量恐真如外界傳言不如預期，另一間代工廠和碩 (4938-TW) 對此回應，強調今年大陸廠排假與去年相當，員工休假天數沒有特別多天。

從和碩的說法來看，不免令外界擔憂，iPhone X 銷量恐確實不如預期，由於和碩此次並未取得 iphone X 代工生產訂單，在 iPhone X 上市後，市場多傳舊機種銷售動能反而更好，蘋果更頻頻對代工廠追單，也代表在新機效應帶動下，蘋果舊款 iPhone 反而引起消費者青睞，同步支撐 iPhone 7、iPhone 8 與 iPhone 8 Plus 相關產品供應鏈營運。

蘋果金屬機殼供應商可成 (2474-TW) 則是指出，今年員工假期還比去年短，但與訂單無關，主要是沒有較長的連假，可成仍持續招募新血，據了解，可成 2018 年菁英招募徵才會將於 27 日在台南永科工新廠舉辦，預計招募百位以上的研發、工程與策略幕僚人才。

可成表示，台灣廠區營運規模在大幅提升後，需要更多菁英加入、充沛人才量能，隨著全新的永康新廠加入，研發團隊需才孔急，以為將來在新材料、新技術、新應用先行布局、做好準備。