〈台幣戰29元關卡〉彭總裁大戰熱錢 匯市爆近2年半最大量 連2日守住29.4元

台北匯市今 (23) 日爆出 2015 年 8 月中旬以來最大量，台北外匯經紀公司成交值達 14.77 億美元，新台幣最多一度升值 3.18 角，但午盤過後升值幅度不斷收斂，終場僅升值 3 分至 29.402 元，連 2 日守在 29.4 元關卡上，外匯交易員指出，匯市在台灣央行總裁彭淮南坐鎮大戰熱錢之下，短線要破 29 元關卡仍有難度。

從主要亞幣來看，今日日圓升幅逾 0.2%，人民幣微升不到 0.1%，不過，目前韓元貶值 0.4%，星元和泰銖同樣平盤偏弱，外匯交易員判斷，尤其是在韓元走弱的趨勢下，央行要放手讓新台幣升的機率相當低。

由於台灣已獲美國移出匯率操縱國觀察名單，短期內彭總裁對於匯率波動的態度有望趨於強硬，要見到新台幣直破 29 元大關，仍要看央行態度。

分析師指出，今日加權指數持續站穩 11200 點關卡，匯市有熱錢湧入，央行積極將其趕往股市，仍可持續助漲農曆年前紅包行情。

新台幣今日以 29.3 元、飆升 1.32 角開出，盤中最高甚至來到 29.114 元，升值超過 3 角，讓市場一片譁然，不過，彭總裁緊盯匯市，仍穩住新台幣走勢，午盤過後升幅明顯收斂，終場兌一美元以 29.402 元作收，升值 3 分，升值 0.1%。