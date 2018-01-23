〈彰銀收回扣爭議〉疑大陸分行接受退佣是潛規則 金管會痛批 不排除金檢彰銀

彰化銀行 (2801-TW) 爆發東莞分行員工收受回扣案，董事長張明道今 (23) 日親自主持記者會並證實此案。金管會面對外界有聲浪指出，國銀在大陸分行人員會接受「退佣」是潛規則，銀行局副局長莊琇媛表示，不管是退佣或收回扣「都是不對的」，是不被允許的行為，不排除對彰銀啟動金檢。

立委黃國昌日前踢爆，彰銀東莞分行接受的不動產擔保品曾經過「金尺」與「世聯」兩間公司鑑價，即使最終鑑價結果金尺高於世聯，該分行卻未照一般授信原則選擇低價的世聯，反而選擇金尺，認為這其中必有疑點，調查發現彰銀東莞分行背後的確與金尺合作，多次收取回扣，明顯違法圖利。

彰銀調查多日，今天公開證實確有此弊案，根據彰銀調查結果，該行東莞分行經理張瓊文、副理游志仁自 2016 年就任以來，長達一年多的時間，就開始收受業者回扣，這一年多期間，光是跟金尺鑑價公司收取的回扣就多達人民幣 51157 元（約新台幣 23 萬元）。據調查，兩名經理人經手的案子共 11 件，調查小組將進一步徹查這些案子是否有問題，預計下周將報告送交金管會。

而針對此案，莊琇媛表示，表示，彰銀已將此事視為「重大偶發」通報金管會，而相關報告也須於 1 月 29 日前申報，將依彰銀申報狀況再來決定如何處理。

外界有聲浪指出，國銀在大陸分行人員會接受「退佣」是潛規則，對此，莊琇媛表示，不管是退佣或收回扣「都是不對的」，是不被允許的行為。本案已涉及刑事，調查局已立案偵辦，立委也要求金管會金檢，本案會移給檢查局，目前會先看彰銀申報狀況，再來決定如何處理，不排除對彰銀啟動金檢。