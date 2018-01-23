蘋果智慧音箱HomePod 週五開始預訂 2月9日正式開賣

期待已久的蘋果智慧音箱，終於要上架了。

蘋果週二宣布，HomePod 將於 2 月 9 日正式開賣，本週五則開始預訂。

公布的日期適用於美國，英國與澳洲。此一智慧音箱將於今年春季稍後，在法國與德國銷售。法國與德國為 Siri 的二個主要市場。

蘋果的 HomePod 係於去年發布，被廣泛視為是因應亞馬遜 Alexa 的產品，只是蘋果更強調該智慧音箱的高音質音樂的特性。

在 Alexa 主導了假日季節的銷售後，蘋果備感壓力。儘管亞馬遜鮮少透露正確的銷售數字，但該電子商務公司曾說，旗下的 Echo 為假日最暢銷的產品之一。

此一售價 349 美元的 7 英寸高智慧音箱將能發揮蘋果最重要的功用。例如，它將是享受 Apple Music 的重要配備。預期蘋果今年將在公開市場面對串流音樂服務商 Spotify 的挑戰，所以必須展現出仍然具有推出新產品的能力。

該智慧音箱亦具有與 iPhone 與 AirPod 等不同設備相容的能力，成了一重要賣點。此外，此一設備中的人工智能也能反應出蘋果的晶片業務。HomePod 使用的是 A8 晶片。

由於美國科技業更加重視消費者保護，蘋果也提高了產品的隱私特性。

蘋果在發布的聲明中說：「只有在獲得 Hey Siri 認證通過後，訊息才能傳送至蘋果伺服器上，」

