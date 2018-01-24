俄羅斯或在沙特阿美IPO時進行投資 加強與OPEC關系

路透瑞士達沃斯1月23日 - 俄羅斯負責國家投資的官員周二表示，俄羅斯養老基金正在考慮在沙特阿美上市時進行投資的事宜，這將增強全球兩大產油國之間的合作關系。俄羅斯直接投資基金首席執行官德米特理耶夫(Kirill Dmitriev)告訴路透，俄羅斯與沙特應該在未來更多年的時間裏進行石油政策上的協調。

“我們看到俄羅斯養老基金、還有我們的中國合作夥伴都對沙特阿美的IPO有很大興趣，”德米特理耶夫表示。兩年前他是首個提出嘗試與石油輸出國組織(OPEC)達成聯合減產協議的俄羅斯官員。

他表示不能透露這些基金的名稱以及準備投資的數額。

去年消息人士對路透稱，中國國有石油公司願意在沙特阿美IPO中擔當基石投資者。該IPO規模有望創世界之最，對沙特阿美估值至多2萬億美元，籌資超過1,000億美元。

“俄羅斯已經在石油行業占據重要位置，因此我們在該IPO交易中大量持股的可能性不大，”德米特理耶夫在達沃斯世界經濟論壇間隙表示。

他補充說，該交易將促使俄羅斯與沙特加強合作。

“將這種合作長時間延續下去對市場十分有利。當我們把目標放在供需平衡，而非使油價達到特定水平時，事實證明這種合作是十分有效的，”德米特理耶夫稱。

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