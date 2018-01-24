賴清德選新北市？蔡英文：賴會把行政院長工作做好

外傳民進黨不排除徵召行政院長賴清德參選新北市長，蔡英文總統 23 日在三立電視專訪表示，賴清德對自己的認知很清楚，就是把現在的行政院長工作做好。

蔡英文說，「他現在是行政院長，他自己的認知是他必須把他的工作做好，我跟他有一個很重要的共識就是說，我們必須合力把執政做到成功，這是對我們的支持者、對黨、對這個國家最大的責任」。

至於賴清德現在當行政院長的表現如何？蔡英文說，「很好」。主持人鄭弘儀問「有 100 分嗎？」蔡英文說，「政治人物是不可以用分數來打的」，但是她很滿意，賴清德處理事情處理得很好。

蔡英文說，2018 年是一個很重要的選舉，民進黨要以 2018 年的選舉來累積改革能量，「我們對 2018 年的態度，就是全力以赴，抱持必勝的決心」。

有傳言說，蔡英文和賴清德不合。蔡英文否認，「我不曉得這個不合說，是從哪裡來？」，她強調兩人的溝通與共識沒有問題，「甚至比林全還要好」。

主持人也好奇問兩人互動，「賴清德敢挑戰你嗎？」蔡英文說，「他會用一個比較委婉的方式告訴我說，這件事情我們應該從哪個角度切入，以及他對這件事情的看法。通常我們都有商量，可以解決問題」。

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