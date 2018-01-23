經濟部拚出口轉型、創新研發盼生產恢復亮麗水準

經濟部公布工業生產指數，2017 年 12 月工業生產指數 113.42，年增 1.2%，是連續 8 個月正成長，2017 全年工業生產指數 109.63，較上年增加 2.9%。針對指數變動，經濟部工業局今（23）日提出 3 大因應對策，包含產業創新研發、新南向政策及藍海艦隊出口轉型新戰，期望生產可再恢復至以往亮麗的水準。

統計處發布工業生產統計，2017 年 12 月工業生產指數 113.42，年增 1.2%，全年工業生產指數 109.63，較上年增加 2.9%。因應工業生產指數變動，工業局表示，產業轉型必須將製造業及服務業向上提升，經濟部將推動綠色科技、國防產業、亞洲矽谷、生技醫藥、智慧機械、循環經濟等產業創新研發計畫，結合資金、技術、土地，讓製造業與服務業先行試煉，以下游的發展來牽引整個產業鏈。

配合新南向政策，工業局目前也已與新南向國家中的 10 國建立官方對話機制，強化雙方經貿夥伴關係，在產業合作方面，將盤點優先國家推動，並協助企業對企業實質交流，另透過系統整合服務輸出，爭取商機，為台灣經濟成長注入新動能。

此外，在藍海艦隊出口轉型新戰略方面，工業局指出，過去對出口策略思維多從出口拓銷思維出發，較少思考到產業端搭配貿易的構面，為了改善出口動能，政府已針對產業結構調整與搭配轉型策略，研擬藍海艦隊出口轉型新戰略，將透過推動整體解決方案輸出、複製海外生產新聚落等，帶來產業新的發展模式。

工業局強調，未來仍將持續透過相關政策措施協助廠商因應國際環境與產業情勢的挑戰，並藉由經濟部相關市場拓銷計畫，協助業者拓銷新興市場，藉由擴大出貨出海口的方式，讓台灣工業製品出口需求擴增，生產可再恢復至以往亮麗的水準。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』