集邦 2017全球電視面板出貨量 群創守住第三名

TrendForce 光電研究（WitsView）今 (23) 日公佈最新 2017 年電視面板出貨調查報告顯示，2017 年電視面板出貨宛如倒吃甘蔗逐季向上攀升，上半年受面板價格過高削弱品牌節慶的備貨力道；下半年面板價格修正後有利於品牌年底促銷的布局需求開始浮現，加上京東方 (BOE) 福清 8.5 代線和 HKC 重慶 8.6 代線新產能分別聚焦 43 和 32 吋等中尺寸，順勢推升全年出貨量表現優於預期，全球出貨總量為 2 億 6,383 萬片，年增 1.3%。

2017 年全球電視面板出貨排名。(表格：集邦提供)

展望 2018 年，WitsView 研究經理胡家榕指出，2018 年各面板廠持續透過增加大尺寸和 UHD 占比提高營收和獲利，預計將帶動 UHD 滲透率較去年增加 7.4 個百分點，達 42%。

胡家榕說明，觀察新產能，除了京東方 (000725-CN)10.5 代線主攻大尺寸 65 和 75 吋外，中電集團 (CEC)(0002-HK) 兩條產線仍優先生產中尺寸的 32 和 50 吋，加上新興國家對於中小尺寸 32 吋和 23.6 吋 CRT 換機效應持續進行中，壓抑平均尺寸的成長，預估 2018 年平均尺寸將成長 1.3 吋達 45.8 吋，整體電視面板出貨量將有機會在 2018 年寫下歷史第二新高紀錄，達 2 億 6,949 萬片，年增 2.2%。

樂金顯示器穩坐電視面板龍頭地位，京東方首次竄升至第二名

從 2017 年電視面板出貨排名來看，樂金顯示器 (LGD)(034220-KRX) 已奠定龍頭地位，出貨達 5,085 萬片，年衰退 3.9%。雖然去年樂金顯示器廣州廠仍擴增 50K 大片的產能，但從整體的生產尺寸觀察，65 吋 (含) 以上大尺寸的出貨占比持續增加已是趨勢。而樂金顯示器在 65 吋出貨成長 38.5%、75 吋更是大幅成長 132.7%，樂金顯示器欲在京東方 10.5 代線產能進入市場前，站穩大尺寸電視面板市占率意味濃厚。

LG 顯示股價

京東方去年在刻意控制 32 吋生產的情況下，出貨量僅小幅成長 0.4%，達 4,381 萬片，但受到三星顯示器 (SDC)L7-1 關廠，以及福清 8.5 代線產能順利在去年第二季放量，帶動 43 吋出貨量年增率達 247.6%，讓京東方出貨排名再次攀升，首次站上第二名的位子。

京東方 A 股價

群創 (3481-TW) 去年年初 8.6 代線開始量產後，上半年良率提升速度不如預期、產出量遲遲無法提升；下半年面臨因面板價格過高導致需求萎靡，庫存不斷攀升，加上群創宣布加入電視整機代工市場行列，讓同樣身為代工廠的品牌客戶更是小心翼翼的應對，所幸最後不論在價格或是庫存皆能迎刃而解，穩住群創去年電視面板出貨量達 4,180 萬片，年增 0.2%，位居第三。

三星顯示器受關廠影響排名跌出前三，華星光電面積成長居冠

三星顯示器自從關閉 L7-1 廠後，2017 年出貨量大幅衰退 15.4%，整體電視面板出貨量達 3,960 萬片。雖然出貨量上跌出前三名，但三星顯示器一方面透過產線產品單純化來提高有效產能，另一方面則新投資 UHD 以及大尺寸生產設備來提高產品的含金量。

從產品結構來看，三星顯示器不僅是 UHD 的領頭羊，其產品滲透率達 54.6%，更是大尺寸 55、65 和 75 吋的代表廠商之一，其中 65 吋的市占率高達 36.3%，明顯拉開與競爭對手的距離。

華星光電 (CSOT) 隨著第二條 8.5 代線第二階段的擴產產能至 140K 大片後，進一步推升整體電視面板出貨量達 3,864 萬片，年成長 16.8%。由於擴增產能以 55 吋為主，單一尺寸出貨量年增 19.4%，同時有助於出貨面積增長 19.6%，為六大面板廠中面積成長之冠。

友達 (2409-TW)2017 年電視面板出貨達 2,721 萬片，年減 0.1%，雖然去年並無新增產能，但持續透過產品組合調整提高大尺寸的比重，使得友達在出貨面積上仍有 5.1% 的成長。此外，提高 UHD 產品比重亦是去年發展重點之一，整體滲透率已達 44%，僅次於兩家韓廠。