〈iX停產效應擴大〉華通及臻鼎等PCB供應鏈不受影響 依原訂單維持正常出貨

蘋果 iPhone X 實際銷售狀況至目前仍如一團迷霧，市場今 (23) 日傳出，蘋果將提前中止 iPhone X 生產，導致鴻海 (2317-TW) 大陸廠春節休假 20 天，相關 PCB 零組件廠包括華通 (2317-TW) 、臻鼎 (4958-TW) 今 (23) 日都表示，第 1 季仍維持原訂單出貨。

在大陸設廠的大型 PCB 廠業者今天則表示，未聽說鴻海大陸廠員工在春節休假 20 天的情況。

臻鼎董事長沈慶芳指出，第 1 季原即為 PCB 業的淡季，該公司依客戶原有訂單出貨，並沒有遭遇所謂砍單情況，在目前出貨來看，今年第 1 季表現會較去年同期來得好。

至於鴻海大陸組裝廠春節的休假狀況，沈慶芳說，他並不知道有這種狀況，且他不能代替鴻海回答。

PCB 廠華通去年第 4 季仍受惠對蘋果 iPhone X 類載板供貨高峰期，華通去年 12 月營收達 57.05 億元，創歷史次高；去年第 4 季營收 169.46 億元，也再寫單季營收新高。華通在面對第 1 季進入淡季同時，依客戶端原有訂單調配接單量及產能，首季以「不加班」、員工正常休假為重要營運原則，預計在首季的產能利用維持八成。

華通去年第 4 季營收較第 3 季 149.39 億元成長 13.43%，年增 19.21%，也優於法人預期。累計 2017 年營收為 539.64 億元，年增 18.56%。第 1 季對於蘋果訂單的則依原有的訂單量出貨。

華通為蘋果手機板主要供應商，就 iPhone 手機過去推出歷史來看，第 1 季訂單量原較第 4 季下滑，唯一例外機種即為 iPhone 6 推出時，第 1 季訂單數量維持與第 4 季相同的高水準。