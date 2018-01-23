〈房產〉房市回溫 12月五大銀行新承做購屋貸款創近2年新高 利率連2升

台灣央行今 (23) 日公布去 (2017) 年 12 月本國五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款利率連 2 升至 1.632%，較上月微幅上揚 0.002 個百分點，同時由於年底交屋潮、部分建商降價求售，新承做購屋貸款達 485.72 億元，月增 47.7 億元，創 2016 年 1 月以來新高。

從六都地政局公布 12 月最新建物買賣移轉棟數來看，台北市 2553 棟，月增 23.93%，年增 17.22%；新北市 4732 棟，月增 7.94%，年減 5.06%；桃園市 3142 棟，月減 16.26%，年減 4.29%；台中市 3927 棟，月增 11.88%，年增 4.03%；台南 2040 棟，月增 13.71%，年增 8.74%；高雄市 2848 棟，月減 7.41%，年減 8.81%。

其中，台北市攀上 2500 棟大關，創近 1 年半新高，主要因文山區華固新天地新案交屋潮。

永慶房產集團指出，第 4 季是房市傳統購屋旺季，但 12 月六都交易量僅月增 2%，年增 1.5%，顯示年底並未上演交屋潮的拉抬效益，而是由中古屋市場和新屋餘屋讓利出清撐盤。

永慶認為，未來房市交易量關鍵除了一般中古屋外，近幾年新屋完工之後的餘屋將是另一股影響交易量能的關鍵。

信義房屋則指出，在 2016 年買賣移轉棟數創下波段新低的 24.5 萬棟後，去年已觸底反彈，以上一波同樣波段超低量後的走勢來看，通常交易量的反彈走勢都不只一年，遞延的買盤可望持續回流，今年有機會持續呈現量增的走勢。

另外，央行公布 12 月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.422%，較 11 月下降 0.015 個百分點，主要因週轉金和資本支出貸款利率下降所致。

若不含國庫借款，12 月五大銀行新承做放款加權平均利率為 1.448%，較 11 月下降 0.024 個百分點。