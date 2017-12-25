〈房產〉與中古屋價差縮小 購屋者偏愛新成屋比例大增

根據房仲業者最新調查，由於新成屋與中古屋價差逐漸縮小，已影響消費者的購屋選擇。其中，偏愛新成屋比例達 70%，遠超過選擇中古屋的 56.9% 及預售屋的 32.1% 比例。兩年內有購屋意願者，還願意增加近 50 萬元預算購買新成屋。

中信房屋副總經理劉天仁表示，房地產市場有預售屋、新成屋及中古屋三種商品，由於預售屋擁有買權期貨或遠期契約的概念，因此在正常時期，價格通常高出新成屋一成或高出中古屋三成。在不景氣時期，預售屋買權期貨特性不明顯，乏人問津，價格與新成屋的價差會逐漸縮小；甚至在建商出清存貨壓力下，新成屋與中古屋價差將縮小甚至不明顯。造成購屋者的選擇轉向。

劉天仁說，通常預售屋與新成屋由建商或代銷業者銷售，對建商而言，新成屋就是存貨，因此降價銷售，減低資金成本是必然趨勢。近期包括興富發 (2542-TW) 建設、皇翔建設 (2545-TW)、潤隆建設 (1808-TW) 及茂德建設等公司的操作策略即是如此。

由於預售屋及新成屋賣方是專業賣方，深諳降價換成交的道理；但中古屋市場賣方是一般屋主，對降價策略較無感，反應時間較長，才會造成新成屋與中古屋的價差縮小至 1 成以內，及中古屋買氣停滯的情況。

除了中古屋與新成屋價差縮小，促成有意購屋族捨舊謀新，中信房屋的調查也發現，購屋族甚至願意增加更多的預算購買新成屋。劉天仁說，消費者第 4 季的購屋平均預算較第 3 季增加了 49 萬，來到 1001 萬，推測就是中古屋屋主對市場較無感價格降不下來，新成屋與中古屋價差接近，促成消費者寧願多點預算買新成屋的結果。而依調查結果推估，願意增加預算購買新成屋的族群，以首購族群佔大宗。

劉天仁認為，依中信宅指數此次的調查結果及景氣趨勢研判，明年購屋民眾仍是以自住為主，估計首購自住約佔 5 成、換屋自住約佔 25%，置產客約為 2 成，投資賺價差的客層僅在 5% 以下，首購區塊以台南市、高雄市及新北市等房價在 20-40 萬元的區塊最熱門。換言之，明年房價由於仍是自住需求為主，不會有大漲大跌的風險，房市景氣雖比今年好，但不會有激情表現。因此，中古屋屋主若期待暴漲，機會應該不大，降價換成交才是最好的策略。