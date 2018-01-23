〈房產〉共享辦公空間來台出招 將帶動地產開發模式改變

源自荷蘭的 Spaces ，即將在台成立共享工作空間新基地，新基地將在 4 月於台北與新竹開幕；商仲業者仲量聯行董事總經理趙正義表示，共享辦公不再被視爲一種全新的辦公室裝修策略，也不僅適用於新創企業。

趙正義強調，有更多來自各行各業、規模不一的企業，正利用共享辦公，建立全新企業文化、提供有效率、創意的工作環境。各個辦公樓業主和開發商必須重新審視辦公樓的傳統價值，爲其租戶提供更全面、靈活的服務。

過去開發商所熟悉的傳統開發模式，是經由購地、建造大樓，再逐層將辦公空間租賃給各個企業租戶，辦公空間的內部裝修和裝飾則由企業租戶自己負責。

不過，隨著越來越多的企業開始尋求更爲創新靈活的辦公空間，這股風潮逐漸為全球開發商的開發模式產生巨大轉變。仲量聯行指出，辦公樓業主和開發商必須開始思考如何向企業租戶提供一個創新、舒適、高科技戶動的「體驗」辦公環境來吸引企業租戶及其員工。

近年來，員工對於就業條件的期望，正不斷改變企業於辦公場所的裝修規劃，打造共享辦公空間將為企業帶來諸多優勢，靈活的辦公空間將增進同事間合作關係，激發靈感發揮團隊合作精神，並吸引優秀人才和降低企業營運的租金成本。

仲量聯行商用不動產部協理劉建宇表示，隨著共享辦公模式逐漸在台灣興起，開發商可以突破傳統開發途徑，於辦公空間、服務項目與管理運營中創造新商機，並贏得更多企業租戶的青睞。

仲量聯行近期也觀察到，全球辦公樓開發商正密切關注共享辦公模式的發展並開始採取行動，將靈活的辦公策略納入其商業模式之中。

由於共享辦公模式的迅速發展及其對企業租戶的吸引力，許多開發商開始將整棟或部分辦公樓出租給共享辦公營運商經營。爲企業租戶在大樓內提供了寬敞靈活的辦公室，進而滿足其日漸增長的辦公空間需求。

仲量聯行認為，未來開發商在規劃建造新辦公大樓時，可考慮與共享辦公營運商合作，或為企業租戶量身訂製辦公設施來建造辦公樓。這種方法可以爲租戶提供共享辦公空間所具有的優勢，同時幫助開發商降低開發風險。靈活的辦公模式也爲開發商改造舊辦公樓提供了新的商機。許多開發商正將其現有的辦公樓改造爲共享辦公空間。同時，企業投資人也開始買進酒店和廠房資産，計劃將其改造成爲靈活的辦公空間，提升資產價值。

仲量聯行指出，零售開發商可透過將購物中心較少使用到的樓層空間，改造爲靈活的共享辦公。這種方式不僅有助於增加辦公空間租賃收入，也將提升平日購物中心造訪的人流量，帶動購物中心營業額。