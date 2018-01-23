【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

11270 創高，接下來？

多空兩樣情，雙向操作看法不變！

【盤勢分析】

美股就是無地心引力持續衝高！台股早盤受美股激勵，但卻衝不太動，主因目前面臨費波南資係數第 8 天，所幸尾盤再度靠台積電，讓指數在度上揚，而根據【龍捲風操盤術】加權指數日週月持續黃金交叉！但即便如此，卻不是所有股票全面上攻！今天更明顯了，上市櫃下跌家數高達 1036 家，所以不斷強調行情沒有問題，個股需多空雙向的原因在此，準備步入 1 月底囉，有甚麼新的題材？該留意甚麼？相關解說可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 黃金交叉，故指數續漲 21.65 點！而加權週線：週 KD 還是黃金交叉持續開口放大 (週五確定)，多頭仍將持續，也因此多檔個股具備了波段多的行情！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利並不同步，故指數陷入區間！個股方面：行情出現輪動格局，生技，矽晶圓、MOSFET、被動元件、LED 等多檔個股表現突出，出現健康輪漲格局

【後續作法】

台股漲 8 天跌 3 天，再漲 8 天再過高，完全符合費波南茲係數，今持續上攻！雖然指數來到 11270 點，但絕非可以隨便買隨便賺，這裡陷阱很多，操作宜多空雙向！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (高 489 收 467.5)，5483 中美晶 (高 101 收 97.5)，6182 合晶 (高 55.8 收 52.4)、3532 台勝科 (高 149 收 140)，這類族群今續強，可留意法人籌碼動向

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3552 同致、3003 健和興、2231 為升、1536 和大、8349 恒燿、2421 建準、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯、5243 乙盛、3346 麗清！可留意 TESLA 走勢，中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，也可留意全球寒冬效應的題材

◎【生技】：1565 精華 (高 999 收 978)、4174 浩鼎、4147 中裕、4162 智擎、4137 麗豐、4152 台微體、4168 醣聯、8406 金可、8436 大江 (+9.5)、4107 邦特、4180 安成藥、4121 優盛、6492 生華科、4153 鈺偉 (+0.95)、3164 景岳、4108 懷特、3176 基亞、4105 東洋，此族群仍在相對低檔可留意，但量能較少，可分段布局

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (盤中再創歷史高 423.5 收 395) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群今普遍回檔，留意回檔量縮不破低的買點！

◎ MOSFET：6435 大中 (+4.5)、6525 捷敏 (+3.1)、3317 尼克森 (+4.1 漲停板)、8261? 鼎 (+0.75)、6138 茂達 (+1.2)，此族群今同步轉強，可留意法人進出

◎ LED：2448 晶電 (高 57.6 收 53.8)、6168 宏齊、3698 隆達、3031 佰鴻、2340 光磊、3437 榮創，震盪量縮仍可留意！

◎ 今日指數大漲個股表現【較弱勢】的個股有：6220 岳豐、3354 律勝、1909 榮成、6120 達運、5392 應華、3645 達邁、3105 穩懋、4943 康控、2439 美律、3374 精材等個股，不宜跌破防守區，否則恐有再跌疑慮