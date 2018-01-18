可怕的老齡化危機 明年德國60歲以上老年人口將超過年輕人

摘要：據加拿大 Visual Capitalist 測算，隨著越來越多人進入老年，而生育率低到 1.5%，到 2019 年，德國 60 歲以上老年人數量將超過 30 歲以下年輕人；到 2020 年，德國將進入人口負成長模式。

在歐元區經濟正以十年來最快速度復甦之際，人口老齡化越來越成為他們面臨的重大威脅，德國尤為如此。

總部位於加拿大溫哥華的新媒體 Visual Capitalist 創始人 Jeff Desjardins 發報告稱，歐洲經濟引擎存在一個重大挑戰，就是人口結構的改變。

隨著越來越多國民步入老年，而育齡女性的生育率低到只有 1.5%，德國的人口問題遲早都會影響到經濟成長，這不是秘密，只是個時間問題。

Jeff Desjardins 預測的爆發時間非常令人震驚：2019 年。

他在報告中寫道，預計在 2019 年，德國 60 歲以上的老年人數量將超過 30 歲以下的年輕人數量（分界點將是 29%）。屆時，那將是一個里程碑式的事件。

放眼全球，這個指標讀數都是極其高的——全世界有 24.4% 的人口處於 14 歲以下，只有 12.3% 的人口屬於 60 歲以上。而聯合國最新預估稱，預計在世界高收入國家中，60 歲及以上老齡人口數量的平均占比為 22.1%。

德國並非首次出現老齡化危機。上一次 60 歲以上老人數量占比達到達到這麼高的水平，是在 1997 年的時候。

60 歲以上老人多過年輕人，必然是人口趨向負成長的開端。

Jeff Desjardins 還製作了一個動態版本的德國人口金字塔圖表（具體地址請點擊這裡）。值得注意的是：預計在 2020 年，德國人口將進入負成長模式。

下面是使用更常規的圖表所顯示的負增長預測：

他認為，基於聯合國的人口預測，德國人口可能會在時間向着 21 世紀末推移的過程中，逐漸減少 1000 萬人。

『新聞來源／華爾街見聞』