〈大眾銀行掀離職潮〉逾900名員工離退 工會揚言是對元大銀行「用腳投票」

元大金控 (2885-TW) 旗下元大銀行與大眾銀行今年元旦正式合併，但整併後傳出大規模離職潮，隨著前大眾銀行董事長、現任元大銀副董陳建平昨 (23) 日請辭，市場今天進一步傳出大眾銀行申請離退方案的人數超過 900 人，大眾銀行工會也發出聲明表示，大眾銀行員工大舉請辭，是員工對於新東家選擇「用腳投票」的不信任結果。

大眾銀行前董事長陳建平今日傍晚向大眾銀行員工發出「與同仁告別書」，宣布自己已向元大大股東請辭。陳建平於告別書中指出，他評估對新組織「已無附加價值」，且個人已近「耳順之年（60 歲）」，認為「不該對無法貢獻之職務有所戀棧」，因此決定向元大大股東請辭，並訂於 1 月 31 日離職。

大眾銀原有員工 2300 餘人，到去年 12 月底為止，已有 760 人接受優離方案離職，由於第一波優離的截止日期至今年一月，據了解目前已有近 80 人提出，將在一月底離職。由於這批尚未正式離職的前大眾員工，仍可考慮，但在陳建平也辭職後，恐將更堅定這批員工的辭意，使大眾銀行員工離職人數直逼 900 人。

對此，大眾銀行工會於聲明稿中指出，陳建平所發「與同仁告別書」中內容有意在言外的無奈，想知道到底受了甚麼委屈？希望陳建平能說清楚，不能因為請辭而石沉大海。

聲明稿中也表示，據知兩銀行正式合併迄今，已有原大眾銀行員工高達 764 人 (逾 30%) 選擇離退方案而去職，這是員工對於新東家選擇「用腳投票」的不信任結果，但被有心人士說每位員工都拿了很多退職金走人，工會痛斥「這種說法冷血、痛心至極，豈有員工甘冒中年失業風險辭去多年工作？」

大眾銀行工會認為，雖然大眾銀為消滅銀行的企業工會，但誓言要當所有工會會員的靠山，繼續守護所有員工權益。

最後，聲明稿更呼籲元大銀行留人必須留心，除必須落實善待留任的原大眾銀行員工及保障其相關勞動權益承諾外，也應與能夠真正保障員工權益的「大眾銀行工會」進行實質平等協商。