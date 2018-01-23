全球第一大行不再是摩根大通 而是市值2.67兆人民幣的中國工商銀行

鳳凰網財經今 (23) 日報導，中國工商銀行 (601398-CN) 股價創歷史新高。截至收盤，工商銀行報 7.49 元人民幣 / 股，漲幅達 4.46%，成交 44.51 億人民幣，總市值達到 2.67 兆人民幣。值得一提的是，當前摩根大通總市值為 3967 億美元（約合人民幣 2.54 兆），工行已超越摩根大通，成為全球第一大行。

中國工商銀行股價

綜合新浪財經、鳳凰財經報導，從消息面來看，2017 年，中國工商銀行緊緊圍繞推進供給側結構性改革主線，積極通過承銷債券等直接融資方式滿足實體經濟的融資需求，幫助實體企業拓寬融資渠道、降低融資成本。據統計，2017 年，工行境內外債券承銷金額合計約 1.3 兆人民幣，債券承銷規模繼續保持市場第一。

業績方面，2017 年三季度，工商銀行實現營業收入 1736.22 億人民幣，年增 8.44%，前三季度實現營業收入 5357.73 億人民幣，年增 3.48%。 三季度營收增速較前兩季度有所提升。利息凈收入的增長是推動營收增長的主要因素，三季度利息凈收入年增 12.51%，前三季度利息凈收入年增 9.33%。凈息差 2.17%，較二季度末上升 0.01 個百分點，較一季度末上升 0.05 個百分點。工行在傳統存貸款業務的優勢得以體現。

圖：AFP

不良貸款率連續三季度季增率下降，撥備計提力度不減。 截至三季度末， 不良貸款率 1.56%，較上年末下降 0.06 個百分點，較二季度末下降 0.01 個百分點。 三季度撥備計提力度不減，三季度營業收入年增率增長 8.44%，撥備前利潤增速達 8.6%，而三季度歸母凈利增長 3.34%。

圖：AFP

從機構觀點來看，華融證券認為，商業資產質量是壓制銀行估值的重要因素。 2017 年行業整體不良率保持在 1.74%，關注類貸款占比則下降 31bp，降幅明顯， 行業平均撥備覆蓋率為 180.39%，季增率上升 3.21 個百分點。 2018 年商業銀行不良生成或繼續減緩、這將大幅減小其計提撥備的壓力， 高撥備將形成對利潤的有力支撐。此外，宏觀經濟彰顯韌性、供給側改革下企業利潤大幅好轉、債轉股機構落地實施提速等都有利於進一步緩解銀行資產質量壓力。

太平洋證券近期發布的研報則稱，工商銀行經營穩健，業績向好，在監管收緊的情況下大行抗風險能力更強，綜合其經營情況及目前估值， 給予工商銀行「買入」評級。