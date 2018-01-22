〈房產〉高雄亞灣區8.4億元頂樓豪宅將開賣 傳有2組人爭著要

建商國城建設位於高雄新灣區建案「高雄國城 2020」今 (22) 日上樑，預計將於 520 檔期正式公開，國城建設董事長洪平森透露，建案頂樓 700 坪的豪宅目前有包括漁業及傳統產業企業主表達購入意願，以該案一戶總價 8.4 億元高價來看，目前豪宅市場需求仍強烈。

依該建案頂樓 700 坪、每坪 120 萬元價格推算，一戶總價高達 8.4 億元，將成為全台總價最高單一樓層豪宅。而何種買方對這樣單一、大坪數住宅產生需求，洪平森表示，主要是企業主希望購置這樣的住宅，讓整個家族可以共同居住。

洪平森指出，該建案頂樓可規劃出 700 坪高層住宅，是因基地面積達 2112 坪，才能營建單一樓層大面積空間，以高雄市而言，基地若位在農十六或美術館區域，恐難建成這麼大坪數的豪宅。

洪平森表示，該豪宅建案預計總銷 160 億元，將於 2019 年完工，2020 年承購戶就可進住，預計完工後將可快速達成完銷目標。

目前高雄亞洲新灣區仍有多個建案進行中，如國城建設的「高雄國城 2020」、遠雄 (5522-TW) 的「遠雄 THE ONE」都在興建中，而「遠雄 THE ONE」在去年公開之後銷售狀況也有趨熱的跡象。

國城建設的「高雄國城 2020」總銷 160 億元，開價每坪 50-70 萬元，規劃為地下 4 層、地上 41 樓，規劃坪數 95-166 坪，總戶數 199 戶，包括住宅 187 戶及店鋪 12 戶。