〈房產〉北市商辦空置率去年Q4下降到5.5% 創10年新低

據信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產最新統計，去年第 4 季台北市商辦平均售價維持在每坪 83.3 萬元，租金資本化率也停留在 2.45%，行情平穩。但租賃市場，需求表現活絡，空置率下降至 5.5%，創 10 年新低水準，平均租金也上升至 2127 元。

至於台北市內科廠辦部分，同樣是租賃優於買賣，平均售價維持在 50.8 萬元，平均租金略升至 1148 元。

信義全球資產經理王維宏指出，歷經了兩年市場盤整後，台北市商辦市場逐漸恢復活力，以自用型買方為首的買氣陸續回籠，去年第 4 季交易量較前一季成長約 30%，中高總價的交易情況也較前期成長，投資市場陸續出現包括土地在內的大型商用不動產交易，預估 2018 年商辦市場將回復常軌。租賃市場則受惠於科技、生技等新創產業蓬勃發展，辦公空間去化表現佳，空置率來到近 10 年新低點，2018 年在新增供給放大之下，空置率預估反轉向上。

從買賣交易來看，由於年末交易量回升，平均交易價格與前一季並無太大變化，僅 B 級辦公大樓有略微修正，A 級以上辦公室價格維持平盤走穩，從個別商圈來看，南京四、五段及復興南京商圈辦公售價有觸底反彈跡象，每坪售價分別上升至 73.3 萬元及 79.5 萬元，其餘商圈則呈現微幅修正的走勢，價格修正較明顯的為敦北民生商圈降至 77.8 萬元，信義世貿商圈也降至 97.3 萬元，但整體而言，下跌幅度並不顯著。平均租金資本化率則落在 2.32-2.84% 的區間。

在商辦租賃市場方面，由於去年第 4 季並無新增供給，在租賃需求旺盛的情況下，平均空置率下修至 5.5%，空置率來到 10 年來的新低，預估今年將有以南山廣場為首的新辦公大樓完工，預估釋出 5 萬坪以上的新增樓地板，預估空置率將回復至較正常的水準。平均租金的部份第 4 季為每坪 2127 元，較前一季微幅增加，各商圈租金普遍持平回升，信義世貿商圈每坪租金來到 2909 元的波段新高。

內科廠辦市場，近一年售價同樣維持平盤，平均售價為 50.8 萬元，租金資本化率為 2.7%。平均租金為 1148 元，租賃需求仍然強勁，西湖、文德、舊宗三個商圈的租金同步上揚，同時也反應在空置率的緊縮，內科平均空置率為 4.52%，其中舊宗段空置率下降至 6.66%，首度低於文德段的空置率，內科市場由於新增供給有限，廠辦交易仍出現供不應求。

資料來源：信義全球