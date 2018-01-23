外幣數位帳戶服務 台新銀行搶頭香

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行今 (23) 日宣布，該行的數位品牌 Richart 目前是國內開戶數最多的數位銀行，現在更成為國內第一家推出「外幣數位帳戶」服務的數位銀行。

因應年輕「滑」世代，國內多家銀行陸續推出活儲利率比一般活儲帳戶數倍「數位存款帳戶」，民眾隨時隨地都可以開戶，只要透過手機、電腦或是平板的行動裝置，延伸到銀行的線上平台就可以完成開戶，不用再自己跑銀行趕 3 點半，也能省去排隊等待的時間，等線上開戶完成後，即取得數位存款帳戶帳號，登入就可以辦理包括：存款、提款、轉帳、信託開戶、繳信用卡款及線上申購基金等業務，相當便利，因此已有超過 20 家銀行推出數位存款帳戶。

不過，數位存款帳戶原本只限定開立新台幣活存帳戶，因此，民眾若在線上開立數位存款帳戶後，無法透過該帳戶購買外幣，相對傳統帳戶使用功能相對受限，銀行公會去年中開始積極向央行爭取開放「外幣數位帳戶」。

在各家數位存款帳戶銀行中，台新銀行 Richart 一直最積極，也終於「搶得頭香」，台新銀行今天表示，於上周四 (1/18) 正式收到主管機關核准，該行的數位品牌 Richart 成為國內第一家推出「外幣數位帳戶」服務的數位銀行，對於有外幣需求的民眾將可體驗便捷的外幣服務。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，台新 Richart 除了提供換匯優惠、到價提醒功能外，也結合台新銀行全台各分行數位櫃台提供快速取匯服務，客戶還同時可享取匯手續費優惠，明日民眾即可透過台新 Richart 數位銀行 APP 搶先體驗線上與線下結合的取匯服務。即日起只要申辦台新 Richart 數位銀行帳戶，使用外幣數位帳戶至該行全省各家分行提領外幣現鈔，每季可享新台幣 500 元的手續費減免優惠。

包國儀強調，台新 Richart 數位銀行針對民眾在換外幣過程常遇到的痛點提供解決辦法，例如手機「即時到價」的訊息通知及更優惠的「換匯讓分」，讓忙碌的上班族只要透過臉部或指紋辨識就能快速登入 Richart 數位銀行，立即完成換匯。

為鼓勵民眾多加使用「外匯功能」，包國儀也提到台新 Richart 數位銀行將推出「Richart 出國旅遊的神隊友」活動，未來也將與各類異業進行合作聯盟，實現「小錢創造大價值」新的里程碑。