〈房產〉雙北市中高價住宅去年仍呈跌勢 但成交量放大中

根據內政部實價揭露資料統計，台北市總價 4000 萬以上、新北市 2000 萬元以上的房市價量變化，2017 年 1-10 月成交件數較 2016 年同期成長 1-2 成，住宅單價則呈現小幅下跌，跌幅在 3% 內。

此交易狀況相對 2016 年 1-10 月成交件數較 2015 年同期衰退高達 3 成，顯示去年房市已回溫。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，2017 年全球經濟復甦，大環境明顯改善，台股萬點行情續航，都讓消費信心回升，民眾購屋意願增加，不僅是受到首購族群青睞的中低總價住宅交易量回溫，中高總價住宅在市場氣氛轉佳後也有逐步回穩的跡象。

不過，謝志傑提醒，目前房價仍處於緩跌的階段，讓利仍是觸動買方進場的關鍵主因。

根據實價揭露統計，台北市總價 4000 萬元以上中高總價住宅，近 3 年每年前 10 月交易量，2016 年較 2015 年大幅衰退 36.6%，2017 年則較 2016 年同期成長 19.9%，謝志傑說，2016 年房地合一上路後，短期投資客退出市場，房市由自住客群為主力，交易量能欲大不易，因此，中高總價住宅也受影響，交易量縮，但在央行解除信用管制後，高成數、低利率的優惠房貸吸引有自住需求的民眾進場購屋，讓 2017 年交易量回升。

2017 年台北市中高總價住宅交易熱區，中山區以占比 19.1% 位居第一，其次是內湖區占比 15%，大安區則以 12.7% 排名第三，三區交易量已占全台北市近 5 成。

至於住宅單價變化，謝志傑指出，台北市中高總價住宅單價從 2015 年的每坪 90.2 萬元跌至 2016 年的 84.1 萬元，跌幅 6.8%，2017 年再下跌 2.6% 至每坪 81.9 萬元，顯示房價並未止跌，只是跌幅收斂，呈現小幅緩跌局面，中高總價住宅也和一般住宅一樣，須讓利才能吸引買方購屋。

以新北市 2000 萬元以上中高總價住宅交易量統計，2016 年較 2015 年減少 34%，2017 年則小幅回升 1 成，增幅 10.6%，交易熱區以新莊區、新店區與板橋區名列前三，謝志傑指出，綜合觀察前 3 名熱門的交易社區包括新莊區新北大道四段的「遠雄新宿」與「遠雄國都」等，新店區中央路的「美河市」、寶橋路 78 巷的「玉上園」等，板橋區的南雅南路二段「遠揚加州」、華東街的「家傳」與莊敬路「家麒文化」等。

新北市中高總價住宅單價變化，謝志傑說明，由 2015 年每坪 46.9 萬元跌至 2016 年 44.3 萬元，再到 2017 年 43.5 萬元，跌幅由 5.5% 降至 1.8%，與台北市一樣都呈現跌勢收斂的狀況。